Türkiye\'de Tofaş\'a binen vatandaşın Hollanda\'da aldığı otomobile bakın

Yurt dışına giden bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı video, Türkiye'deki alım gücü gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'de Tofaş marka araca binen vatandaş, Hollanda'da sadece 1500 euroya otomobil sahibi olduğunu belirterek çarpıcı ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'DE TOFAŞ'A BİNİYORDUM"

Görüntülerde yer alan vatandaş, Türkiye'de motosiklet alınabilecek bir paraya Hollanda'da otomobil alabildiğini anlattı. Aracını göstererek, "Burada da işe gitmek için araba lazım oldu. Gittim, 1500 euroya bunu aldım" dedi. Sözlerinin devamında ise Türkiye'deki ekonomik şartlara gönderme yaparak "Yani boşa yaşıyoruz gibi ya!" ifadeleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Vatandaşın sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı, yurt dışındaki yaşam koşulları ile Türkiye'deki fiyatlar arasındaki farkı yorumladı. Paylaşım, Türkiye'deki alım gücünün düşüklüğü ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan zorluklar üzerinden yapılan tartışmaları yeniden alevlendirdi.