Türkiye'de Üretim Miktarı Tahminleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Üretim Miktarı Tahminleri Açıklandı

Türkiye\'de Üretim Miktarı Tahminleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, bu yıl tarla ürünlerinde azalış, meyve ve sebze grubunda ise artış bekleniyor. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim miktarının yüzde 2 azalması öngörülürken, sebzelerde yüzde 5,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 3,4 artış bekleniyor. Bu tahminlere göre, bu yıl tarım sektöründe toplamda 76,1 milyon ton üretim gerçekleşmesi bekleniyor.

24.05.2024 10:49
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Türkiye'de üretim miktarının, bu yılın ilk tahmininde geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 2 azalacağı, sebzelerde yüzde 5,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 3,4 artacağı öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini"ni açıkladı.

Buna göre, bitkisel üretimde geçen yıla kıyasla tarla ürünlerinde azalış, meyve ve sebze grubunda artış tahmin edildi.

Üretimin bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 2 azalarak 76,1 milyon ton, sebzelerde yüzde 5,6 artışla 33,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 3,4 yükselerek 28,3 milyon ton olması bekleniyor.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 5,4 azalarak yaklaşık 39,9 milyon ton, buğday üretiminin yüzde 4,5 azalışla 21 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 8,7 gerileyerek 8,4 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 11,5 azalarak 270 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 2,4 azalışla 400 bin ton, mısır üretiminin de yüzde 5,6 düşüşle yaklaşık 8,5 milyon ton olacağı öngörüldü.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 610 bin ton, 270 bin ton ve 410 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin geçen yıla göre yüzde 14 artarak 6,5 milyon ton olacağı hesaplandı.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 21,5 artarak 167 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 8,7 artışla yaklaşık 2,4 milyon ton, şeker pancarı üretiminin yüzde 2,1 azalışla 23 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Sebze üretiminde artış öngörülüyor

Sebze ürünleri üretim miktarının bu yıl 2023'e kıyasla yüzde 5,6 artarak yaklaşık 33,6 milyon ton olması bekleniyor.

Sebze ürünlerinden domateste yüzde 9, kuru soğanda yüzde 7,7, salçalık-kapya biberde yüzde 16,4 üretim artışı öngörülürken hıyarda yüzde 4,8, sivri biberde yüzde 3,3, kırmızı lahanada yüzde 7,6 azalış tahmin ediliyor.

Meyve üretiminde artış beklentisi

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 3,4 artarak yaklaşık 28,3 milyon ton olması bekleniyor. Elmada yüzde 2,2, çilekte yüzde 5,9 üretim azalışı öngörülürken şeftali ve nektarin toplamında yüzde 15,6, kirazda yüzde 4,6, narda yüzde 8,3, üzümde yüzde 8,8 artış olacağı tahmin edildi.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 18,7, portakalda yüzde 13,5, limonda yüzde 16,2 azalış öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 5,4, cevizde yüzde 16,1, Antep fıstığında yüzde 67 üretim artışı bekleniyor.

Muz üretiminde yüzde 4,9 azalış, zeytin üretiminde ise yüzde 90,8 artış tahmininde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Üretim Miktarı Tahminleri Açıklandı - Son Dakika

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