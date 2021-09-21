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Türkiye'de üretip dünyaya pazarlıyorlar - Son Dakika

Türkiye'de üretip dünyaya pazarlıyorlar

21.09.2021 09:33
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Sektörde Online Kutu Harf markası ile tanınan Online Reklam, ürettiği tabelaların büyük bir kısmını yurt dışına ihraç ettiğini duyurdu.

Sektörde Online Kutu Harf markası ile tanınan Online Reklam, ürettiği tabelaların büyük bir kısmını yurt dışına ihraç ettiğini duyurdu. Kurdukları online tabela tasarlama, fiyat verme ve üç boyutlu showroomlarıyla açık hava reklamcılığına yeni bir boyut kazandıran şirket, bu yıl 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı'nda yoğun ilgi gördü.

Firma, fuarda tanıttıkları yapay zeka destekli 'Tabela Tasarla'  modülü ile anında tabela fiyatı verebilme kabiliyetine sahip şirketlerden biri oldu. Aynı anda farklı seçeneklerdeki tabelaların fiyatlarını kıyaslama şansı bulduğunuz bu modül, kişiyi yönlendirerek malzemeler arasındaki fiyat farklılıklarını da kullanıcılarına gösteriyor. Ayrıca, AR Teknolojisi ile tabelanın gerçek ortamında nasıl görüneceğini izleme ayrıcalığını sunan şirket, VR teknolojisi ile de emsalsiz bir showroom deneyimi yaşatıyor.

"GLOBAL FİRMALARLA GÖRÜŞMELER SAĞLADIK"

Online Reklam kurucusu Kuzey Çağdaş Eroğlu, 2012 yılında bir fikirle başladıkları ticari yolculuklarında sektöre inovasyon katmak amacıyla dijital sistemi işlerine entegre ederek devam ettiklerini ifade ederek, "Üretimde kullandığımız ara ürünlerin tedariki için '2015 yılında 'CS LED Teknolojileri' şirketini bünyemize kattık. 2019 yılına gelindiğinde ise yazılım alanında geliştirdiği tüm teknolojileri Arvasyon Yazılım çatısı altında toplayan Online Reklam Grubu, tabelacılık sektöründe adeta çığır açtı diyebilirim. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen Sign İstanbul Fuarı'nda global firmalarla görüşmeler sağladık. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye yatırım yapma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Online Reklam'ın gelecek 5 yıllık planları için de Avrupa'da pazarlama amaçlı ofisler kurarak, ihracat rakamlarını daha yüksek seviyelere taşıyabilmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kuzey Çağdaş Eroğlu, "Yurt dışına açılırken artarak devam eden üretimle birlikte AR-GE çalışmalarına da hız kesmeden devam edebilmek istiyoruz. Tüm çalışmalarımız ihracat odaklı, bu sayede ülkemize katma değer sağlıyoruz. Hedefimiz 5 yıl içinde şimdiki ihracat rakamlarını katlamak ve belki de üretimin tamamını yurt dışına ihraç etmek" ifadelerini kullandı.


Türkiye'de üretip dünyaya pazarlıyorlar

Yapay Zeka, Beylikdüzü, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de üretip dünyaya pazarlıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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