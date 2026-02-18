Türkiye'de Yapay Zeka Yatırımları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Yapay Zeka Yatırımları Artıyor

18.02.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kacır, yapay zeka girişimlerini destekleyecek büyük ölçekli fon çalışmalarını sürdürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka girişimlerinin ölçeklenmesini sağlayacak büyük ölçekli girişim sermayesi fonu için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmaları tamamlayarak bu fonu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun finansal gücünü doğrudan yapay zeka odaklı girişimlerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Bakan Kacır, yapay zeka girişimlerinin ölçeklenmesini sağlayacak büyük ölçekli girişim sermayesi fonu için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bu fon, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun finansal gücünü doğrudan yapay zeka odaklı girişimlerimizin hizmetine sunacak." ifadesini kullandı.

Yapay zeka şirketi Cerebrum Tech'in, kuruluşunun 5'inci yılı dolayısıyla İstanbul'da bir otelde düzenlediği ve geleceği şekillendirecek teknolojiler ile küresel trendlerin ele alındığı "Generation Next Summit", teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Etkinlikte konuşan Bakan Kacır, yapay zekanın açtığı büyük fırsat penceresiyle yeniliğin, üretkenliğin ve küresel rekabetin yönünü tayin ettiğini kaydederek, devletler için daha akıllı kamu hizmetleri sunma, stratejik öngörüleri güçlendirme ve vatandaşın hayat kalitesini veriye dayalı kararlarla artırma imkanı tanıdığını söyledi.

Yapay zekanın iş dünyası için maliyetleri düşüren, kaliteyi yükselten ve yeni iş modellerinin doğmasına olanak sağlayan büyük bir dönüşüm alanı açtığını dile getiren Kacır, "Yapay zekanın vadettiği verimlilik ivmesi, katma değer artışı ve yeni sektörler oluşturma kapasitesi; küresel ölçekte sermaye, yetenek ve AR-GE yatırımlarının yapay zeka ekosistemine yönelmesini sağlıyor. Farklı çalışmalar, bu teknolojinin dünya ekonomisine her yıl 4,4 trilyon dolara varan bir katkı sunabileceğini ifade ediyor." dedi.

"Önlem alınmazsa teknoloji üretemeyen toplumlar 'dijital vesayet' düzenine mahkum olacak"

Bakan Kacır, yapay zekanın üretimden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar hayatın her sahasına nüfuz eden kuşatıcı gücünü sadece ekonomi penceresinden okumanın yetersiz kalacağını belirterek, "Nitekim tanıklık ettiğimiz çip savaşları ve kritik yazılımlara getirilen kısıtlamalar, bu alandaki teknoloji yarışının 'teknoloji jeopolitiği' zemininde ilerlediğini açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Bazı ülkelerin veri hakimiyeti, kritik altyapı üstünlüğü ve devasa küresel platformları kontrol etme kapasitesi sayesinde dünyanın geri kalanıyla arayı hızla açmasının küresel adaleti sarsan yeni ve derin bir kutuplaşmayı beraberinde getirdiğini anlatan Kacır, "Önlem alınmadığı takdirde küresel eşitsizliğin derinleşmesi ve teknoloji üretemeyen toplumların bir 'dijital vesayet' düzenine mahkum olması mukadder olacaktır." ifadesini kullandı.

"(Yapay zekada) Küresel tekelleşme girişimlerine karşı net bir duruşa sahibiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, teknolojik vesayet arayışlarına ve küresel tekelleşme girişimlerine karşı net bir duruşa sahip olduklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada tam bağımsız bir aktör olarak küresel rekabet gücümüzü zirveye taşıyabilmemiz için üretim modellerimizi, insan kaynağımızı ve girişimcilik ekosistemimizi bütüncül bir yaklaşımla yeniden şekillendirmeye başladık. Bu doğrultuda yapay zeka alanında ulusal kapasitemizi kurumsallaştırmak, yapay zeka ekosisteminin paydaşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsünü kurduk. TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrılarımızla yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin, araştırma merkezlerinin ve kamu kurumlarının projelerini destekliyoruz."

Kacır, yapay zeka alanında hayata geçirdikleri programlardan bahsederek, TEKNOFEST, Milli Teknoloji Uzmanlık Programları, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Sektör Kampüste, 42 Okulları, Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi gibi uygulamalarla gençleri yapay zeka çağının gerektirdiği yetkinliklerle donattıklarını söyledi.

İnsan kaynaklarını büyük teknolojik dönüşümün hem mimarı hem de öncüsü olacak şekilde geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Kacır, "Biliyoruz ki yapay zekanın yakıtı veri ise o veriyi stratejik bir akla ve değere dönüştürecek olan motor, hesaplama gücüdür. Bu anlayışla ülkemizin veri işleme ve yüksek başarımlı hesaplama kapasitesini geliştirecek adımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

"10 milyar dolarlık veri merkezi ve yapay zeka yatırımını harekete geçireceğiz"

Bakan Kacır, hayata geçirdikleri hesaplama kümesi ARF'ten, dahil oldukları EuroHPC Ortak Girişimi'nden, yapay zeka çözümleri geliştiren teknoloji girişimlerinin ücretsiz faydalanmasını sağladıkları Dijital Avrupa EuroHPC'den bahsederek, Türkiye'yi yüksek teknolojili üretimde oyun kurucu haline getirecek stratejik bir atılım olan "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı"nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Program kapsamında 1,5 milyar dolarlık destek hacmiyle ilana çıktıkları HIT-Veri Merkezi Çağrısı ile yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli veri merkezleri yatırımlarına hız kazandırdıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bulut tabanlı altyapıların ülkemizde kurulmasını hızlandırmaya dönük 1,6 milyar dolar bütçeli HIT-Yapay Zeka Çağrımızla sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyoruz. 2030'a dek 10 milyar dolarlık veri merkezi ve yapay zeka yatırımını harekete geçireceğiz. HIT-Kuantum Çağrımızla da klasik hesaplama sınırlarını aşan ve geleceğin teknolojisi olarak görülen kuantum teknolojilerinde altyapımızı oluşturmayı amaçlıyoruz. Tüm bu adımlarla veriyi güvenle işleyen, depolayan ve değere dönüştüren altyapımızı güçlendirerek, ülkemizi dünyanın önde gelen dijital üsleri arasına taşıyacağız. Yerli ve özgün çözümleri geliştiren, ticarileştiren ve küresel pazarlarda ölçekleyen yapay zeka ekosistemimizi nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapı, etkin kurumsal koordinasyon ve sürdürülebilir finansman mekanizmalarıyla bütüncül şekilde büyüteceğiz."

"Ülkemizin ilk temel yapay zeka büyük dil modelini kullanıma sunacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin, büyük teknolojik devrimin sunduğu ekonomik değerden ve çok yönlü fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacaklarını belirterek, bakanlık bünyesindeki Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün görev alanının yapay zekayı da kapsayacak şekilde genişletildiğini ve "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" olarak yeniden yapılandırıldığını anımsattı.

Söz konusu değişikliklerin sağlayacağı faydalardan bahseden Kacır, şunlara dikkati çekti:

"Yeni kurumsal zeminle birlikte bakanlığımız; yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesinde, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesinin oluşturulmasında, girişimleri ve AR-GE faaliyetlerinin önünü açacak destek ve mevzuat çerçevesinin inşasında daha aktif rol üstlenecek. Yapay zeka alanında ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu başta Siber Güvenlik Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızı da dahil edeceği süreçlerle sağlayacak. Önümüzdeki dönemde Türkçe verilerle zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zeka büyük dil modelini kullanıma sunacağız. Yapay Zeka Dönüşüm Programlarıyla yapay zeka teknolojilerinin üretim süreçlerinde kullanımını yaygınlaştıracağız."

"Yapay Zeka Eylem Planımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız"

Bakan Kacır, yapay zeka girişimlerinin ölçeklenmesini sağlayacak büyük ölçekli girişim sermayesi fonu için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışmaları tamamlayarak bu fonu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun finansal gücünü doğrudan yapay zeka odaklı girişimlerimizin hizmetine sunacağız. Diğer taraftan, bu yatırımların ve kurumsal yapılanmanın sahada somut sonuçlara dönüşmesini temin etmek üzere, milletimizin ve yapay zeka ekosisteminin tüm paydaşlarının katkısıyla şekillendireceğimiz yeni Yapay Zeka Eylem Planı'mızı da çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Attığımız tüm bu adımlarla, Türkiye Yüzyılını adım adım inşa etmekte kararlıyız."

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Yapay Zeka Yatırımları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Asensio, eski hocasını pişman etti Asensio, eski hocasını pişman etti

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:53
Türk gazeteciden Spalletti’yi delirten soru Şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:28
Trump’ın koltuğu sallanıyor Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:50:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye'de Yapay Zeka Yatırımları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.