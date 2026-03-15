Türkiye'de Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzeni

15.03.2026 08:29
Karayollarında yapım ve bakım çalışmaları sürüyor, bazı yollar trafiğe kapatıldı ve yönlendirmeler var.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı 0-1. kilometrelerinde refüj çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Kavşağı'nda üst geçit çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 16-17. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 09:20:32.
