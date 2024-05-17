Türkiye'den 34 firma The Plastics Show 2024 fuarına katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'den 34 firma The Plastics Show 2024 fuarına katıldı

Türkiye\'den 34 firma The Plastics Show 2024 fuarına katıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen The Plastics Show 2024 (NPE) fuarına Türkiye'den 34 firma katıldı. İKMİB tarafından düzenlenen milli katılım organizasyonu ile fuara katılan 10 firma ve bireysel olarak katılan 24 firma, Türk markalarını plastik hammadde ve plastik makine ekipmanları alanında sergiledi. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, fuarın yeni işbirlikleri için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, ABD'nin hedef pazarlar arasında olduğunu vurguladı. Pelister, plastik sektörünün ABD'ye olan ihracatının artış gösterdiğini ve sektörün ihracatını sürdürebilmesi için bu tür etkinliklere katılımın önemli olduğunu ifade etti.

17.05.2024 17:40
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Plastik sektöründe dünyanın en önemli üç fuarından biri olma özelliği taşıyan, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen The Plastics Show 2024 (NPE) fuarına Türkiye'den 34 firma katıldı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, İKMİB tarafından 3'üncü defa düzenlenen milli katılım organizasyonu ile fuara katılan 10 firma ve bireysel olarak katılan 24 firma plastik hammadde ve plastik makine ekipmanlarına yönelik Türk markalarını alıcıların beğenisine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, fuarı yeni işbirliklerinin sağlanması açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade ederek, ABD pazarının hedef pazarlar arasında bulunduğunu bildirdi.

Plastik sektörünün ABD'ye 2023 yılında 385 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"Bu yıl ise ilk dört aylık dönemde ABD'ye yapılan plastik sektörü ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artış ile 145,6 milyon dolara ulaştı ve sektörde en çok ihracat yaptığımız dördüncü ülke oldu. Plastik sektörünün genel ihracatı ise 2023 yılında 9,16 milyar dolar olurken, bu yıl ilk dört aylık dönemde ise yaklaşık 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracat artışını istikrarlı sürdürebilmesi için bu tarz etkinliklere katılmalarını önemsiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 34 firma The Plastics Show 2024 fuarına katıldı - Son Dakika

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