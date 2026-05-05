Türkiye'den Robot Barista: X Barista

05.05.2026 23:00
Thud e-Robotics, baristalığın ustalığını teknolojiyle geleceğe taşımak için X Barista'yı geliştirdi.

Boğaziçi Teknopark'ta kurulan Türk robotik girişimi Thud e-Robotics tarafından üretilen robotik baristayla profesyonel baristaların ustalığının teknolojiyle geleceğe taşınması hedefleniyor.

Küresel ölçekte hızla büyüyen servis robotları pazarı, 2026 itibarıyla yapay zeka entegrasyonunun hızlanması sonucu yeni bir boyuta evriliyor.

Özellikle "fiziksel yapay zeka" olarak adlandırılan ve yazılımın ötesine geçerek fiziksel dünyadaki karmaşık insan hareketlerini taklit edebilen teknolojiler, hizmet sektöründeki iş gücü açığını kapatmakta kilit rol oynamaya başladı.

Uluslararası Robotik Federasyonu verileri, profesyonel hizmet robotları satışlarının her yıl çift haneli büyüme kaydettiğini gösterirken, gıda ve içecek sektörü bu dönüşümün en ön safhasında yer alıyor.

Türkiye, son yıllarda teknoparklar üzerinden yükselen yerli derin teknoloji girişimleriyle bu küresel yarışta kendine stratejik bir yer ediniyor. Robotik kolların sadece programlanmış komutları yerine getirdiği geleneksel modellerin aksine, sensör teknolojileriyle insan ustalığını dijital bir hafızaya kaydeden yeni nesil sistemler, endüstriyel standartları yeniden tanımlıyor.

Bu kapsamda Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve uluslararası arenalarda boy gösteren robotik çözümler, hem yatırımcı iştahını kabartıyor hem de "metal yaka" kavramını iş dünyasının merkezine taşıyor.

Boğaziçi Teknopark'ta kurulan Thud e-Robotics tarafından üretilen X Barista da profesyonel baristaların ustalığını teknolojiyle geleceğe taşıma hedefiyle sektörün beğenisine sunuldu.

"X Barista'nın yapımı tamamen Türk mühendis ekibine ait"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Thud e-Robotics Üst Yöneticisi (CEO) Önder Akyazıcı, Temmuz 2024'te Boğaziçi Teknopark'ta kurulduklarını ve aynı yılın son çeyreğinde Amerika merkezli 6 milyon avro değerlemeyle yatırım aldıklarını söyledi.

AR-GE sürecinin tamamlanmasıyla satışlara başladıklarını anlatan Akyazıcı, 2026'nın özellikle ikinci çeyrek içinde çok hızlı bir ilerleme olacağını düşündüklerini, ikinci yarı yıl itibarıyla bir yatırım turuna daha çıkmayı planladıklarını aktardı.

Akyazıcı, firmanın temel odağının fiziksel yapay zeka teknolojileri geliştirmek ve insan ustalığını geleceğe aktaran sensör sistemleri üzerine çalışmak olduğunu söyledi.

Daha önceki tecrübeleri olan kahve sektöründe bununla ilgili ilk ürünlerini hayata geçirdiklerini belirten Akyazıcı, geliştirdikleri robot baristanın donanım, yazılım ve tüm yapay zeka altyapısının Türk mühendis ekibine ait olduğunu vurguladı.

Akyazıcı, kahve sektörünün bu yolculukta sadece bir başlangıç olduğunu, çıkış noktalarının birçok sektörde insan ustalığının zorlaştığı ve sürdürülebilir olamadığı bir dönemden geçilmesiyle ilgili olduğunu ifade eti.

Bu öğretiyi teknolojiyle geleceğe taşıma hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Akyazıcı, "Daha sonrasında bir sensör teknolojisi geliştirdik, 9DOF... Bir insanın bileklerine bağladığımız tam zamanlı şekilde robotların onu mikron ölçüsünde birebir taklit edebildiği bir teknoloji karşımıza çıktı." dedi.

Akyazıcı, hizmet sektöründe küçük ölçekli bir işletmenin dahi büyük yatırımlara gebe olduğunu ve bu yatırımlar neticesinde insana bağımlı bir operasyon yürüdüğünü, robot baristayı sektörün problemlerine cevap verebilmek için geliştirdiklerini söyledi.

"Ağır yükü robotlara devretmeyi amaçlıyoruz"

Barista şampiyonlarıyla çalıştıklarını aktaran Akyazıcı, "Barista şampiyonları bileklerine sensörümüzü taktıktan sonra onlardan birer kayıt alıyoruz. Tam zamanlı robot onları kaydediyor ve yapay zeka altyapımızla bu verileri düzenledikten sonra harika sonuçlar çıkarabiliyoruz." diye konuştu.

Akyazıcı, 2026'nın ilk haftasında Las Vegas'taki CES fuarına kabul aldıklarını ve orada dünyanın en iyi robot barista teknolojisini lanse ettiklerini belirterek, "İnsansı ve insan eli lezzetinde, insan ustalığını aktarabilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir şekilde aynı kalitede ürün çıkartması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Baristaların yerine geçmekten ziyade ağır yükü robotlara devretmeyi amaçladıklarını vurgulayan Akyazıcı, şöyle devam etti:

"Bu teknoloji, profesyonel bir baristanın robota yeni hareketler öğrettiği bir danışman konumuna geçecek. İşin ağır yükünü, işçilik yükünü robotlar devralsın. Ustalığı olan insanlar da ustalığını robotlar aracılığıyla geleceğe aktarsın ve daha konforlu şartlarda çalışsın."

Kaynak: AA

