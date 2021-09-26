Üye Girişi
Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı - Son Dakika

Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı

26.09.2021 11:00
Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı, System.String[]

Uzak Doğu'nun önemli ülkelerinden Singapur'a Türkiye'den yumurta ihracatı başladı.

Uzak Doğu'nun önemli ülkelerinden Singapur'a Türkiye'den yumurta ihracatı başladı.

Su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü, uzun yıllardır hedef pazar olarak belirlediği Uzak Doğu ülkelerindeki çalışmaların meyvelerini topluyor.

Süt ürünleri ve tavuk ile Çin'e açılan sektör şimdi de bölgenin köprü görevi gören önemli ülkelerinden Singapur'a yumurta satışı ile giriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü çalışmalar sonucu Singapur'a ilk kez sofralık yumurta ihracatı Anka Yumurta tarafından gerçekleşti.

Sıradaki hedef Avrupa ülkeleri

Anka Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Keskin Keskinoğlu, AA muhabirine, Ankara'nın Bala ilçesinde 147 bin metrekare alanda 500 bin yumurta üretimi yaptıklarını söyledi.

Yatırımın tamamının devreye girmesiyle günlük ortalama 2 milyon yumurta üretim kapasitesine ulaşacaklarını ifade eden Keskinoğlu, 50'ye yakın ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

Singapur'un nüfus bakımından küçük olduğuna değinen Keskinoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak ticaretin döndüğü bir ülke. Singapur'a ihracat yapıldığı an bir bakıma Uzak Doğu'nun kapıları açılmış oluyor. Bakanlık yetkilileri, Singapur ticaret ateşelerimiz de çok uğraştı. Singapur, kahverengi yumurta talep etti. Yumurtalarımızın analizlerini çok beğendiler. İlk yükleme yaklaşık 450 bin adet. Eğer beğenilirse 'Her ay 5 konteyner sizden yumurta alırız' dediler. Bu da yaklaşık 2 milyon 250 bin yumurta demek."

Singapur'un yumurta üretiminin yetersiz olduğuna işaret eden Keskinoğlu, bu ülkenin ihtiyacının büyük kısmını Ukrayna ve Malezya'dan karşıladığını aktardı.

Keskinoğlu, Uzak Doğu ülkelerinin Türk gıda ürünleri için çok büyük bir pazar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buraya ihracata başladığımızda Singapur'u referans göstererek Hong-Kong'a daha kolay ihracat yapabiliriz. Hong-Kong için de girişimler var. İnşallah Hong-Kong'da da Türk yumurtası raflarda yerini alacak. Yumurta ihracatında alternatif ve güçlü pazarlar oluşturmak önemli. Piliç eti ihracatında da yeni pazarlara yoğunlaştık. Piliç etinde de Avrupa Birliği ülkeleri çok önemli. Çünkü Avrupa ülkelerinde göğüs eti tüketimi fazla. Bizde de kanat, but tüketimi fazla. Bu şekilde tamamlamış olacak. Sektör daha rahat hareket edecek. Bakanlık da çalışıyor. Bunların hepsi bir süreç ve hiçbiri bir anda olmuyor. İnşallah bunları başaracağız. O ülkeleri de listeye ekleteceğiz."

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise, Singapur'a ihracatın başlamasının önemini vurguladı.

Singapur'un alım gücünün bir hayli yüksek olduğunu ifade eden Girit, ülkenin markalı ve kaliteli ürünlere raflarında yer verdiğini dile getirdi.

Girit, "Böyle alternatif pazarlar oluşturarak sektörün elini güçlendiriyoruz. Singapur'u sadece 6 milyon nüfuslu bir ülke olarak düşünmemek lazım. Uzak Doğu ülkelerinin kapılarını açan bir ülke olarak düşünmek gerekiyor." dedi.

Togo Cumhuriyeti, Singapur, Türkiye, Yumurta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı 11:17 Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı 10:14 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış 09:58 Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım 09:37 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 09:32 Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı 08:58 Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı
Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek 08:48 Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı 22:59 İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı

Son Dakika Haberleri
11:16 Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı
10:31 Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum
10:13 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı
10:05 Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor
09:57 Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış
09:39 Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin
09:36 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım
08:53 Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor
08:51 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor
08:48 Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek
İngiltere'de akaryakıt krizi büyüyor! Uzun kuyruklarda benzin için kavgalar başladı İngiltere'de akaryakıt krizi büyüyor! Uzun kuyruklarda benzin için kavgalar başladı         
11:35
Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum         
10:31
Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor         
10:05
Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin         
09:40
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
"Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti         
00:52
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 11:47:19. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement