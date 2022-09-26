Gürdoğan, ocak-ağustos döneminde 1343 tonluk hamsi dış satımı yapıldığını belirterek, bu ihracattan 7 milyon 495 bin 323 dolarlık kazanç elde edildiğini kaydetti.

Hamsi ihracatında Fransa 'nın başı çektiğini dile getiren Gürdoğan, Fransa'yı Belçika ve ABD'nin takip ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Türkiye hamsi ihracatından 8 ayda 7,5 milyon dolar kazandı - Son Dakika

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