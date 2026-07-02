Türkiye Denizcilik Zirvesi: İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Türkiye Denizcilik Zirvesi: İşbirliği Vurgusu

02.07.2026 18:07
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Uraloğlu, denizcilik ve ulaşımda uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı, deneyim paylaşımına açık olduklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özellikle deniz araçlarının üretilmesi, projelendirilmesi, işletilmesi, geri dönüşümlerinin yapılması noktasında gerçekten iyi bir noktaya geldiklerini belirterek, "Tecrübe paylaşımı yapmayla ilgili kapımız bütün komşu ülkelere, bölge ülkelere açık durumdadır. Bu yolda daha güzel işleri beraberce yaparız." dedi.

Uraloğlu, 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında düzenlenen Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, dünyada artık en gelişmiş ülkenin dahil kendine yetmesinin söz konusu olmadığını belirterek, ülkeler arasında ticaret, ziyaret ve üretimin mutlaka yapılmasının gerektiğine işaret etti.

En gelişmiş ülkelerin dahi diğer ülkelerle beraber işbirliği yapmak zorunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Bu işbirliklerinin yapılması noktası da öncelikle bir iletişimden ama mutlaka sonrasında da ulaşımdan, ticaretten geçmektedir." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, dünya ticaretinin yüzde 80'inden fazlasının deniz yoluyla gerçekleştiğine işaret ederek, "Türkiye'nin kuzeyindeki Rusya-Ukrayna savaşı, Körfez Bölgesi'nde olan savaşlar bize ticaretin ne kadar, ulaşımın, denizciliğin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi." dedi.

Nihai taşımacılığın sadece deniz yoluyla olmasının mümkün olmadığını aktaran Uraloğlu, "Mutlaka onun kara yoluyla, demir yoluyla desteklenmesi gerekir ki son noktaya gidebilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yük akışının daha çok Doğu-Batı ekseninde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Ama artık geldiğimiz ortamda sadece Doğu-Batı yeter durumda değil, onu Kuzey-Güney ile de desteklemek mutlaka gerekmektedir." açıklamasını yaptı.

"Türkiye, Orta Koridor'un önemli bir ülkesi"

Türkiye'nin Orta Koridor'un önemli bir ülkesi olduğunu belirten Uraloğlu, "Hazar geçişli Orta Koridor'un önemli bir ülkesiyiz. Farklı alternatifler var, deniz güzergahları var, kara yolu güzergahları var, demir yolu güzergahları var. Orta Koridor'u geliştirmeyi istiyoruz. Orta Koridor bizim için kıymetli, sürekli yatırım yapıyoruz." dedi.

Uraloğlu, Kuzey-Güney anlamındaki Kalkınma Yolu Koridoru'na özellikle önem verdiklerini kaydederek, "Onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bugün hayata geçirmiş olsaydık Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı krizini birazcık daha az konuşuyor durumda olurduk." ifadelerini kullandı.

Özellikle deniz araçlarının üretilmesi, projelendirilmesi, işletilmesi, geri dönüşümlerinin yapılması noktasında gerçekten iyi bir noktaya geldiklerini ifade eden Uraloğlu, "Burada da bir tecrübe paylaşımı yapmayla ilgili kapımız bütün komşu ülkelere, bölge ülkelere açık durumdadır. Bu yolda daha güzel işleri beraberce yaparız." diye konuştu.

"Denizlerimizi birazcık daha etkin kullanmamızda fayda var"

Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika'nın, Orta Doğu'nun geçiş noktasında bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılabildiğine işaret etti.

Uraloğlu, Türkiye'nin hem deniz ulaşımı hem havacılık anlamında gerçekten kıymetli bir konumda olduğunu aktararak, sürdürülebilir olma noktasında komşu ülkelerle bağlantısallığı artırmak için altyapının güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Denizcilik noktasında iyi bir yere gelindiğini ama mutlaka daha yukarıya doğru gidilmesi gerektiğini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Denizlerimizi birazcık daha etkin kullanmamızda fayda var. Onları mümkün olduğu kadar en yüksek kapasitede kullanmamız gerekir. Bunun için de mutlaka dijitalleşmeye geçmemiz gerekir. Hem kendi içimizde hem de komşularımızla olan ilişkilerimizde, ticaretimizde dijitalleşmeyi mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Denizcilik Zirvesi: İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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