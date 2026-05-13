Türkiye, Dijital Dönüşümde Lider Olmayı Hedefliyor

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen ITU Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında, ITU'nun dijitalleşmenin önem kazandığı bu çağda ülkeler arasında ortak aklı, kapsayıcı kalkınmayı ve küresel iş birliğini güçlendiren çok taraflı taşıyıcı olarak önemli vizyon sunduğunu söyledi.

Türkiye olarak dijital çağın ortaya çıkardığı meydan okumaların ancak uluslararası iş birliğiyle etkin şekilde yönetilebileceğine inandıklarını dile getiren Sayan, "Türkiye ile ITU arasındaki uzun yıllara dayanan ortaklık, yalnızca kurumsal iş birliğini değil, daha bağlantılı, daha kapsayıcı ve daha dayanıklı dijital geleceği birlikte inşa etme iradesini de yansıtıyor. Bu kapsamda, ITU tarafından 2000'den bu yana düzenlenen GSR etkinliğinin, bu yıl ilk defa Türkiye'de gerçekleştiriliyor olması, ülkemizin yalnızca teknoloji tüketen değil, teknolojiye yön veren, regülasyon üreten ve dijital geleceği şekillendiren ülkeler arasında yükseldiğinin çok önemli bir göstergesi." diye konuştu.

Sayan, dünyanın yeni bir kırılma noktasında olduğunu belirterek, yapay zekadan 5G'ye, veri güvenliğinden siber egemenliğe kadar tüm alanlarda dünyada yeni rekabet yaşandığını ifade ederek, "Bu rekabet, sadece teknoloji rekabeti değil, aynı zamanda egemenlik rekabeti. Veriyi yönetenin ekonomiyi, ekonomiyi yönetenin de küresel siyaseti etkilediği yeni bir dönemin içindeyiz diyebiliriz. Türkiye ise Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bu dönüşümün seyircisi değil, kurucu aktörlerinden biri olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geleceğin güçlü devletleri, dijital kapasitesi güçlü olan devletler olacak"

Türkiye'nin artık sadece coğrafi olarak kıtaların kesişim noktası olmadığını, aynı zamanda dijital koridorların, veri akışlarının, fiber ağların, uydu teknolojilerinin ve yapay zeka temelli dönüşümün merkez ülkelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Sayan, yerli ve milli haberleşme altyapıları, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik çalışmaları, uydu yatırımlarını, siber güvenlik kapasitesini, yerli yazılım ve veri egemenliğe sahip olunduğunu, Türkiye'nin dijital bağımsızlık hedefinin somut birer adım olduğunu kaydetti.

Sayan, verisini koruyamayan, dijital altyapısını yönetemeyen, yapay zeka kapasitesi geliştiremeyen ülkelerin gelecekte tam bağımsızlığını sürdürmesinin çok daha zor olacağını belirterek, Türkiye'nin bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi'ni teknoloji politikası olmanın ötesinde stratejik bağımsızlık vizyonu olarak gördüğünü bildirdi.

Geleceğin güçlü devletleri yalnızca askeri veya ekonomik kapasitesi yüksek olanların değil, aynı zamanda dijital kapasitesi güçlü olan devletlerin olacağına inandıklarını anlatan Sayan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yaklaşımı 'Teknoloji insanın yerine geçen değil, insanı güçlendiren bir araç olmalı.' Yapay zeka insanlığın vicdanından kopmamalı. Dijitalleşme; adaleti, kapsayıcılığı ve fırsat eşitliğini büyütmeli. Çünkü biz teknolojiye sadece mühendislik meselesi olarak değil aynı zamanda medeniyet perspektifiyle bakıyoruz. Bugün Ankara'dan dünyaya şu mesajı veriyoruz: Türkiye, dijital çağın pasif izleyicisi olmayacak. Türkiye, kendi teknolojisini geliştiren, kendi verisini koruyan, kendi dijital geleceğini inşa eden öncü ülkelerden birisi olacak. Türkiye Yüzyılı'nın güçlü Türkiye'si, aynı zamanda dijital egemenliğini tesis etmiş Türkiye olacak."

"100 ülkeden, yerli ve yabancı 1000'i aşkın temsilciyi ağırladık"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da "Dijital Sınırları Keşfetmek" temasıyla birçok önemli oturuma sahne olacak bu etkinlikte, yaklaşık 100 ülkeden, yerli ve yabancı 1000'i aşkın temsilcinin ağırlandığını belirtti.

Bu üst seviyeli toplantının ve GSR-26'nın en önemli çıktısı olarak kabul edilen "GSR-26 En İyi Uygulama Örnekleri Rehberi" dokümanını kabul ettiklerini dile getiren Karagözoğlu, "Her GSR sonrasında kabul edilen bu rehber doküman, dijital pazarların kamu yararına hizmet etmesini sağlamak için çalışan düzenleyici kurumların ortak aklını ve uygulamadaki deneyimlerini yansıtıyor. Bu yılki rehber doküman, düzenleyici kurumların neyi hedeflemesi gerektiğine odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda hızla değişen dijital ortama gerçekçi bir şekilde nasıl yanıt verebileceklerine de değiniyor." diye konuştu.

Karagözoğlu, kapsayıcılığı, dayanıklılığı ve kamu yararını korumasının yanı sıra inovasyonu da destekleyen bu dokümanın, Türkiye'nin dijital dönüşüme yönelik düzenleyici vizyonu ve yaklaşımıyla da paralellik gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yılki En İyi Uygulama Kılavuzunun, dünya çapındaki düzenleyiciler için değerli bir referans ve ilham kaynağı olmasını umuyoruz. GSR-26 kapsamında yapılacak oturumlarla, dijital altyapılardan yapay zekaya, afet dayanıklılığından gençlerin dijital ortamda korunmasına kadar pek çok alanda son derece verimli tartışmalara zemin hazırlayacağına ve bu tartışmaların yalnızca fikir alışverişiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda küresel dijital yönetişim alanında daha güçlü iş birliklerine ve somut çıktılara katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum."

"Teknoloji gelişim endeksimizde Türkiye üst sıralarda"

ITU Telekomünikasyon Geliştirme Bürosu (BDT) Direktörü Cosmas Luckyson Zavazava ise ITU'nun tamamen üyelerin katkılarıyla ilerlediğini ve 250 bine yakın özel sektör temsilcisi ve kamu otoritelerinin katılımıyla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin regülasyon alanında işbirliği ile birlikte siber güvenlik ve kapsayıcılık alanında Birliğe büyük katkılar sağladığını belirten Zavazava, kendi teknoloji gelişim endekslerinde de Türkiye'nin üst sıralarda yer aldığını ifade etti.

Zavazava, dijital egemenliğin sağlanması için yerel altyapıları desteklediklerini, ancak pek çok kişinin elektronik cihazlara sahip olsa da bağlantı sağlayamadığını kaydetti.

Sempozyumun pek çok zorlayıcı alanda konuşma fırsatı sağladığını bildiren Zavazava, teknolojik gelişmeler ve düzenlemeleri iyi bir dengede yürütmek gerektiğini söyledi.