Türkiye dün 1 milyon 33 bin 571 megavatsaat elektrik üretti, barajlı HES önde - Son Dakika
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Türkiye dün 1 milyon 33 bin 571 megavatsaat elektrik üretti, barajlı HES önde

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Türkiye'de dün 1 milyon 33 bin 571 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 1 milyon 13 bin 69 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 21,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer alırken, 20 bin 852 megavatsaat elektrik ihraç edildi ve 533 megavatsaat ithal edildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 33 bin 571 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 13 bin 69 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 687 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 756 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 33 bin 571 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 13 bin 69 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 852 megavatsaat elektrik ihracatı, 533 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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