Türkiye dün 815 bin 905 megavatsaat elektrik üretti, tüketim 800 bin 810 oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 905 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 810 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 66 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 748 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 815 bin 905 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 810 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,9 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 404 megavatsaat elektrik ihracatı, 358 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.