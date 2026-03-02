Türkiye Ekonomisi 2025'te %3,6 Büyüdü - Son Dakika
Türkiye Ekonomisi 2025'te %3,6 Büyüdü

02.03.2026 10:34
Türkiye ekonomisi, 2025'te %3,6 büyüyerek 22 çeyreklik bir büyüme serisini sürdürdü.

Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6 büyüme gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6, 2025'in son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 22 çeyreğe taşımış oldu.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2025'te bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1 arttı, tarım yüzde 8,8 azaldı.

Kişi başına GSYH değeri, 2025'te cari fiyatlarla 712 bin 200 lira (18 bin 40 dolar) olarak hesaplandı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2025 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 büyümesini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,7 düzeyinde olmuştu.

Öte yandan, TÜİK, geçmiş çeyreklere ilişkin büyüme verilerinde revizyona gitti.

Türkiye ekonomisinin 2021'den bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık
2021822,48,210,411,8
20227,87,64,13,15,4
202344,66,54,95,0
20245,32,32,83,23,3
20252,54,73,83,43,6
(Sürecek)???????
Kaynak: AA

