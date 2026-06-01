Türkiye Ekonomisi 23 Çeyrek Büyüdü
Türkiye Ekonomisi 23 Çeyrek Büyüdü

01.06.2026 12:45
Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde ılımlı büyüme gösterdiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı birinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesine ilişkin, "Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü" dedi.

Bakan Şimşek, 2026 yılı birinci çeyrek GSYH verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklerin de etkisiyle yıllık yüzde 2,5, çeyreklik yüzde 0,1 ile ılımlı büyüdüğüne dikkati çeken Şimşek, "Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı" ifadelerine kullandı.

Açıklamasında ilk çeyrekte sanayi kayma değerinin küresel konjonktür ve takvim etkisiyle daraldığını ifade eden Şimşek, geçen yıl meydana gelen don ve kuraklık nedeniyle önemli ölçüde düşen tarım katma değerinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,6 artış gösterdiğini kaydetti. Ayrıca Şimşek, tarım sektörünün 2026 yılında büyümeyi desteklemesini beklediklerini de ekledi.

Şimşek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Küresel belirsizlikler ve ticaret ortaklarımızdaki zayıf görünüm ile net dış talep büyümeyi sınırladı. Tüketim ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,8, yatırımlar yüzde 3 arttı. Küresel talep görünümü ve yüksek emtia fiyatları nedeniyle ilk çeyrekte yıllık cari açık 39,7 milyar dolar, milli gelire oranla yüzde 2,4 oldu. Artan enerji maliyetleri dezenflasyon sürecinde geçici bir yavaşlamaya yol açsa da enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürmekte, fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak temel önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu etkileri sınırlamak ve reel sektörümüzü desteklemek amacıyla gerekli adımları atarken bütçede disiplinli duruşumuzu koruyoruz. Nitekim yılın ilk dört ayında faiz dışı bütçe dengesi, geçen yılın aynı dönemine göre 536 milyar lira iyileşerek 375 milyar lira fazla verdi. Üretim ve ticaret dinamiklerinde yaşanan küresel dönüşüm; stratejik konumu, güçlü üretim ve ihracat altyapısı sayesinde ülkemize orta vadede önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla, Türkiye'yi üretim üssü ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez haline getirecek düzenlemeler hazırlıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

