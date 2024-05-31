TÜİK: Türkiye Ekonomisi Birinci Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK: Türkiye Ekonomisi Birinci Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü

TÜİK: Türkiye Ekonomisi Birinci Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 5,7 oranında büyüme kaydetti. İnşaat sektörü, bilgi ve iletişim faaliyetleri, sanayi ve tarım gibi sektörlerde de artış yaşandı. GSYH'nin cari fiyatlarla değeri ise 8,8 trilyon lira olarak gerçekleşti. İş gücü ödemeleri ve net işletme artığı/karma gelir de önemli ölçüde artış gösterdi.

31.05.2024 10:39
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın birinci çeyreğinde (Ocak-Mart 2024) yüzde 5,7 arttığını açıkladı. Böylece Türkiye ekonomisi, birinci çeyrekte yüzde 5,7 oranında büyüme kaydetmiş oldu.

TÜİK, birinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre; GSYH 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 arttı. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2 arttı.

GSYH CARİ FİYATLARLA 8,8 TRİLYON LİRA

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon lira oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4 artarken, ithalatı yüzde 3,1 azaldı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 108,4 ARTTI

İş gücü ödemeleri, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 107,8 arttı. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 37,8 iken, bu oran 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 42 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 40 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 44,2 oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi TÜİK: Türkiye Ekonomisi Birinci Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü - Son Dakika

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