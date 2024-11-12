Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Dün Türkiye'de 925 bin 844 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 699 MWh oldu.

12.11.2024 11:16
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Türkiye'de dün günlük bazda 925 bin 844 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 699 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 787 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 288 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 925 bin 844 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 699 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Ayrıca Türkiye dün 16 bin 508 megavatsaat elektrik ihracatı, 401 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

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