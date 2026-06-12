Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 9 bin 203 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 3 bin 222 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 456 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 202 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 9 bin 203 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 3 bin 222 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,8 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 13 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda elektrik üretimi dün 179 bin 420 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Güneşten elektrik üretiminde yılın en yüksek seviyesi, en son 172 bin 549 megavatsaatle 1 Haziran'da kaydedilmişti.

Türkiye, dün 8 bin 721 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 661 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.