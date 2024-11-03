Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 881 bin 780 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 196 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 763 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 957 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 881 bin 780 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 196 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,8 ile doğal gaz, yüzde 13,1 ile linyit santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dün 18 bin 669 megavatsaat elektrik ihracatı, 85 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.