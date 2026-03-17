Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 971 bin 266 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 962 bin 719 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 33 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 698 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 17,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 671 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 348 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.