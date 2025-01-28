Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Dün Türkiye'de 997 bin MWh elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin MWh olarak gerçekleşti.

28.01.2025 10:16
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Türkiye'de dün günlük bazda 997 bin 121 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 854 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 770 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 688 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 997 bin 121 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 854 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,3 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 101 megavatsaat elektrik ihracatı, 1833 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

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