Türkiye, Elektrikli Araç ve Batarya Yatırımlarında Tercih Ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Elektrikli Araç ve Batarya Yatırımlarında Tercih Ediliyor

Türkiye, Elektrikli Araç ve Batarya Yatırımlarında Tercih Ediliyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ölçekte büyük firmaların elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Şimşek, hedeflerinin 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5'e yükseltmek olduğunu ifade etti.

21.08.2024 14:51
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. 2003'ten önce yüzde 0,2 olan küresel doğrudan yatırımlardan aldığımız pay 2003-2023 döneminde yüzde 0,9'a çıktı. Uluslararası doğrudan yatırım stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5'e yükseltmek. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Elektrikli Araç ve Batarya Yatırımlarında Tercih Ediliyor - Son Dakika

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