Anadolu Leoparı'nın foto kapanla kaydedilen son görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Leoparı'nın foto kapanla kaydedilen son görüntüleri paylaşıldı

24.05.2022 13:55

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Başkaları bizim sırtımızdan milyonlarca dolar kazanç elde ederken bunun kaynağı bizim endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen bir ülke konumundayız. Biz de payımıza düşeni alabilmeliyiz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Başkaları bizim sırtımızdan milyonlarca dolar kazanç elde ederken bunun kaynağı bizim endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen bir ülke konumundayız. Biz de payımıza düşeni alabilmeliyiz. Şu an Bakanlığımızda taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu Meclis'imize sunmuş olacağız." dedi.

Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeostratejik konumunun önemine işaret ederek salgın döneminde artan lojistik maliyetlerinden dolayı ülkenin konumunun fırsata çevrildiğini belirtti.

Biyoçeşitliliğin ekonomik refaha dönüştürülmesi için çalışmalar yaptıklarının altını çizen Kirişci, "Avrupa'da 15 bin tür varsa bunun 12 bini kendi ülkemizde. Bunun 3 bin 700 civarında olanı da kendi coğrafyamıza ait endemik türlerdir. Başkaları bizim sırtımızdan milyonlarca dolar kazanç elde ederken bunun kaynağı bizim endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen bir ülke konumundayız. Buna bizim son vermemiz gerekiyor. Biz de payımıza düşeni alabilmeliyiz. Şu an Bakanlığımızda taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu Meclis'imize sunmuş ve yasalaşmasıyla buradaki durumumuzu pozitife çevirmiş olacağız."

Kirişci ayrıca nesli tehlike altında olan ve Türkiye'de en son 1974'te görülen Anadolu Leoparı'nın yeniden görülmeye başlandığını ifade ederek Anadolu Leoparı'nın sayıca artırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

13 bin 404 tür tespit edilerek kayıt altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez de gelişen sanayi ve endüstrinin ekolojik dengeleri bozduğunu belirterek biyoçeşitliliğin korunması için birçok konunun Birleşmiş Milletler tarafından takip edildiğini söyledi.

Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından dünyanın ender ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Üzmez, 81 ilde bitki ve hayvan çeşitliliği envanterini yaptıklarını anlattı. Üzmez, yapılan çalışmayla 13 bin 404 türün tespit edilerek kayıt altını alındığını söyledi.

Anadolu Leoparı'nın foto kapanla kaydedilen son görüntülerinin konuklarla paylaşıldığı etkinlikte Bakan Kirişci, konuşmaların ardından endemik türlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Bu sırada Bakanlık çalışanı Halil Samur kendi yazdığı bir şiiri Kirişci'ye takdim etti.

Anadolu Leoparı'nın foto kapanla kaydedilen son görüntüleri paylaşıldı
Anadolu Leoparı'nın foto kapanla kaydedilen son görüntüleri paylaşıldı
Anadolu Leoparı'nın foto kapanla kaydedilen son görüntüleri paylaşıldı
Anadolu Leoparı'nın foto kapanla kaydedilen son görüntüleri paylaşıldı

YORUMLAR
500
Bakan Kirişçi: 'En son 1974'te görülen Anadolu Leoparı tekrar görüldü' Bakan Kirişçi: 'En son 1974'te görülen Anadolu Leoparı tekrar görüldü'
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anadolu Leoparı'nın foto kapanla kaydedilen son görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın prezervatifteki spermleri cinsel organına enjekte etti, şok gerçek doktorda ortaya çıktı
15:23 65 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katili: 11 bin liraya anlaştık, konuşurken kendimi kaybettim
15:22 Sevgilisi "intihar" demişti, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonu cinayeti aydınlattı
15:22 Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
15:09 Son seçim anketi yayınlandı: Cumhur'a kötü haber, Millet İttifakı fark attı!
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:10:55. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Leoparı'nın foto kapanla kaydedilen son görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement