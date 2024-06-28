Türkiye, FATF Gri Listeden Çıkarıldı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin FATF tarafından gri listeden çıkarılmasına ilişkin, "Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu" dedi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını değerlendirdi. Uygulanan ekonomi politikalarının Türkiye'nin uluslararası alandaki güvenirliliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirmeye devam ettiğini ifade eden Bakan Bolat, "Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar, ihracatta yakaladığımız ivme, ithalatı ve dış ticaret açığını etkili ticaret politikaları tedbirleriyle azaltmamız ve uyguladığımız reformlar ülkemizi her geçen gün daha da ileri taşımakta ve Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırmaktadır" dedi. - ANKARA