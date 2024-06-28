Türkiye, FATF Gri Listeden Çıkmasının Güven ve Sermaye Akışını Artıracağını Belirtti

Ekonomi

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Türkiye'yi gri listeden çıkarmasının Türkiye'ye olan güveni artıracağını ve sermaye akışlarında ciddi bir ivmelenme yaşanmasını sağlayacağını belirtti.

Bilgetekin, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin gri listeden çıkışını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Söz konusu gelişmenin Türk fintek sektörü ve genel olarak iş dünyası için yeni fırsatların kapılarını aralayacağını kaydeden Bilgetekin, "Gri listeden çıkışımız, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini artıracak ve sermaye akışlarında ciddi bir ivmelenme yaşanmasını sağlayacaktır. Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyordu. Bu karar, artık fonların Türkiye'ye rahatlıkla yatırım yapabileceği anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde, şirket satın alma ve birleşme süreçlerinde artış bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgetekin, söz konusu gelişmenin finansal teknolojiler sektöründe faaliyet gösteren üyeleri için de büyük fırsatlar sunacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Uluslararası yatırımların artması, sektörümüzün global arenada daha güçlü ve rekabetçi olmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, finansal düzenlemelere uyumun ve şeffaflığın artması, fintek ekosistemimizin sürdürülebilir büyümesine destek olacaktır. Bu gelişme, Türkiye ekonomisinin genel görünümüne de olumlu yansıyacak ve enflasyonun gerilemesiyle birlikte ekonomimizin daha iyi bir seviyeye gelmesine katkıda bulunacaktır. Bu karar Türkiye ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyididir. Türkiye'nin gri listeden çıkması, uluslararası piyasalarda itibarımızı güçlendirecek ve ekonomik istikrarımıza katkı sağlayacaktır."