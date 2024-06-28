Türkiye, FATF Gri Listeden Çıkmasının Güven ve Sermaye Akışını Artıracağını Belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye, FATF Gri Listeden Çıkmasının Güven ve Sermaye Akışını Artıracağını Belirtti

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Türkiye'yi gri listeden çıkarmasının Türkiye'ye olan güveni artıracağını ve sermaye akışlarında ciddi bir ivmelenme yaşanmasını sağlayacağını belirtti. Bilgetekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gri listeden çıkışının Türk fintek sektörü ve iş dünyası için yeni fırsatlar yaratacağını ve uluslararası yatırım fonlarının Türkiye'ye rahatlıkla yatırım yapabileceğini ifade etti. Ayrıca, bu gelişmenin finansal teknolojiler sektöründe faaliyet gösteren üyeler için de büyük fırsatlar sunacağını vurguladı.

28.06.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Türkiye'yi gri listeden çıkarmasının Türkiye'ye olan güveni artıracağını ve sermaye akışlarında ciddi bir ivmelenme yaşanmasını sağlayacağını belirtti.

Bilgetekin, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin gri listeden çıkışını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Söz konusu gelişmenin Türk fintek sektörü ve genel olarak iş dünyası için yeni fırsatların kapılarını aralayacağını kaydeden Bilgetekin, "Gri listeden çıkışımız, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini artıracak ve sermaye akışlarında ciddi bir ivmelenme yaşanmasını sağlayacaktır. Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyordu. Bu karar, artık fonların Türkiye'ye rahatlıkla yatırım yapabileceği anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde, şirket satın alma ve birleşme süreçlerinde artış bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgetekin, söz konusu gelişmenin finansal teknolojiler sektöründe faaliyet gösteren üyeleri için de büyük fırsatlar sunacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Uluslararası yatırımların artması, sektörümüzün global arenada daha güçlü ve rekabetçi olmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, finansal düzenlemelere uyumun ve şeffaflığın artması, fintek ekosistemimizin sürdürülebilir büyümesine destek olacaktır. Bu gelişme, Türkiye ekonomisinin genel görünümüne de olumlu yansıyacak ve enflasyonun gerilemesiyle birlikte ekonomimizin daha iyi bir seviyeye gelmesine katkıda bulunacaktır. Bu karar Türkiye ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyididir. Türkiye'nin gri listeden çıkması, uluslararası piyasalarda itibarımızı güçlendirecek ve ekonomik istikrarımıza katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA

Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, FATF Gri Listeden Çıkmasının Güven ve Sermaye Akışını Artıracağını Belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:52:26. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, FATF Gri Listeden Çıkmasının Güven ve Sermaye Akışını Artıracağını Belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement