Türkiye FATF Gri Listesinden Çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye FATF Gri Listesinden Çıkarıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının ülke ekonomisi ve iş dünyası için sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Türkiye'nin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği artacak ve yabancı yatırımların Türkiye'ye akışı hızlanacak. Ayrıca, dış ticaret yapan işletmeler üzerindeki ek yüklerin hafiflemesi ve ihracatın artması bekleniyor.

28.06.2024 13:36
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının ülke ekonomisi ve iş dünyası için sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardıç açıklamasında, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının ülke ekonomisi ve iş dünyası için bekledikleri sevindirici ve önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin hak etmediği bu durumdan kurtulmasıyla, gri listede yer almanın getirdiği itibar kaybının da ortadan kalktığını aktaran Ardıç, "Türkiye'nin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği bundan sonra biraz daha artacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısının olumlu yönde değişmesine katkı sağlayacak bu gelişmeyle, yabancı yatırımların ve fonların, yani uluslararası sermayenin Türkiye'ye akışında hızlanma ortaya çıkmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin gri listeden çıkmasının, özellikle dış ticaret yapan işletmeler üzerindeki ek yüklerin, denetimlerin hafiflemesine ve ihracatın artmasına katkı sağlayacağına da dikkati çeken Ardıç, "bu durum Start-up'larımızın uluslararası alana açılması noktasında da olumlu etki yapacaktır. Tüm bu olgular ülkemizin ekonomik büyümesini destekleyecek ve finansal istikrar için de katkılar sağlayacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye FATF Gri Listesinden Çıkarıldı - Son Dakika

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