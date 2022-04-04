Türkiye fındık ihracatından 7 ayda 1 milyar 474 milyon dolar kazandı - Son Dakika
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Türkiye fındık ihracatından 7 ayda 1 milyar 474 milyon dolar kazandı

04.04.2022 16:49
Türkiye fındık ihracatından 7 ayda 1 milyar 474 milyon dolar kazandı

Türkiye'den 7 aylık dönemde 1 milyar 474 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'den 7 aylık dönemde 1 milyar 474 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021-31 Mart 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, son 7 ayda 246 bin 998 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 474 milyon 722 bin 865 dolar gelir sağlandı.

İhracat, geçen sezonun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 33,6, gelir bazında ise yüzde 13 arttı.

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Türkiye, İhracat, Fındık, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye fındık ihracatından 7 ayda 1 milyar 474 milyon dolar kazandı - Son Dakika


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