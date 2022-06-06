Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanlığına Halil İbrahim Balcı yeniden seçildi.
Federasyonun 7'nci Olağan Genel Kurulu, Ankara Green Park Otel'de yapıldı.
Toplantıda gerçekleştirilen seçimde, 366 delege 2 sandıkta oy kullandı.
Seçime tek aday olarak giren Halil İbrahim Balcı, oyların 282'sini alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Balcı, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, delegelere teşekkür ederek, "Çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan fırıncı esnafı olmuştur." dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı güven tazeledi - Son Dakika