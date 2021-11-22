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Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı

22.11.2021 15:15

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları konusunda federasyon dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık." ifadelerini kullandı.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, un çuvalının son 2 haftada 200 TL'den 360 TL'ye çıktığını belirterek, bugünden itibaren İstanbul'da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını söyledi. Kolivar'ın açıklamasına Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan yanıt geldi.

"KAMUOYUN İNFİAL YARATILMASI BİZİ ÜZDÜ"

Balcı, yazılı açıklamasında, bugün bazı gazetelerde "Ekmek 4 liradan satılacak", "10 güne kadar fırınlar kepenk kapatacak" başlıklı haberlerle kamuoyunda infial yaratılmasının kendilerini üzdüğünü bildirdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ekmeğin temel girdilerinde hissedilir bir yükselişin söz konusu olduğunu vurgulayan Balcı, "Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve suyun fiyatı her gün değişmektedir ancak bu demek değildir ki biz vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır. Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık." dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı

"FEDERASYON DIŞINDAKİ AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN"

Yaşanmakta olan hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı "Dur" denilmesi gerektiğine dikkati çeken Balcı, "Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Cihan Kolivar, Balcı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika Ekonomi


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