Türkiye, G20 Ülkeleri Arasında Hizmet İhracatında Birinci Sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, G20 Ülkeleri Arasında Hizmet İhracatında Birinci Sırada

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2024 yılı ikinci çeyreği itibarıyla hizmet ihracatında G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını açıkladı. Türkiye'nin hizmet ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 47,2 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde hizmet ithalatı ise yüzde 11,8 artış gösterdi. Bu başarıyla birlikte Türkiye, dünya hizmet ticaretindeki yerini sağlamlaştırmış ve cari dengesine pozitif katkı sağlamıştır.

31.08.2024 10:02
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2024 yılı ikinci çeyreği itibarıyla hizmet ihracatı artışında G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hizmetler sektörümüz; ihracat büyüklüğü, dış ticaret dengesinde verdiği fazlanın cari dengeye sağladığı pozitif yönlü kritik katkı, yüksek katma değerli üretim ve oluşturduğu istihdamla ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemiz; Cumhuriyetimizin 100. yılında 101,7 milyar dolar hizmet ihracatıyla, dünya hizmet ihracatından yüzde 1,29 pay alarak 22. sıraya yükselmiştir. 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi belirlediğimiz 2024 yılının ilk 6 ayında ise hizmet ihracatımızın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında artarak 47,2 milyar dolara ulaştığı, hizmet ithalatımızın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artışla 23,1 milyar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Böylece hizmetler ticaretinde ortalama yüzde 50 düzeyinde ticaret fazlası elde ediyoruz. 23 Ağustos 2024 tarihinde İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD) tarafından G20 ülkelerinin 2024 yılı İkinci Çeyrek Uluslararası Ticaret İstatistikleri Raporu yayımlanmıştır. Söz konusu rapora göre, G20 ülkeleri mal ihracatı artış hızı 2024 yılı ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre sabit kalırken, G20 ülkeleri hizmet ihracatı, mal ihracatının aksine aynı dönemde büyümeye devam etmektedir. Türkiye, G20 ülkeleri içerisinde 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla hizmet ihracatı artış oranında ilk sırada yer alırken, söz konusu ülkeler içerisinde hizmet ithalatı artış oranını en fazla düştüğü ülke konumunda yer almaktadır. 2023 yılı ikinci çeyrekte G20 ülkelerinin hizmet ihracatında bir önceki döneme göre yüzde 1,9 artış yaşanırken, ülkemizin hizmet ihracatı artışı yüzde 4,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde G20 ülkelerinin hizmet ithalatında yüzde 1,1 artış yaşanırken, ülkemizin hizmet ithalatında yüzde 3 daralma gerçekleşmiştir (mevsimsellikten arındırılmış veri). Bu itibarla, G20 ülkeleri arasında 2024 yılı ikinci çeyreğinde hizmet ihracatı artışında birinci sıraya yerleşen ülkemiz, aynı zamanda söz konusu dönemde hizmet ithalatı en fazla azalan ülke olmuştur. Böylece, dünya hizmet ticaretindeki yerini sağlamlaştıran ve potansiyelini bir kez daha gösteren hizmetler sektörümüzün, ülkemizin cari dengesine pozitif katkısı giderek artmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, hizmet ihracatına yönelik hedeflerimizi gerçekleştirmek ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızı küresel markalar haline getirmek için hizmet sektörlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından 2023 yılında hizmet ihracatçılarına yönelik 2,5 milyar TL olan destek bütçemiz, 2024 yılında 5,1 milyar TL'ye çıkarılmış ve bu yıl Ağustos ayı itibarıyla 3,9 milyar TL destek ödemesi hizmet ihracatçılarımızın istifadelerine sunulmuştur" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, G20 Ülkeleri Arasında Hizmet İhracatında Birinci Sırada - Son Dakika

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