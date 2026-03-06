Türkiye-Gana Ticaret Hacminde Rekor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, " Gana ile Türkiye arasında ticaret hacmi geçen yıl 844 milyon dolara yükselmiştir. Bu, rekor bir rakamdır. Hedefimiz olan 1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmaya çok az kalmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gana Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanmasının 69'uncu yılı vesilesiyle düzenlenen Gana Milli Günü İftar Programı'na katıldı. Etkinlikte, Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, yerli ve yabancı misyon temsilcileri ve davetliler de yer aldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Bakan Bolat, konuşmasında, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yönetiminde başlatılan Afrika'ya açılım stratejisi çerçevesinde kıtada bulunan elliden fazla ülkeyle ilişkilerini karşılıklı saygı, eşit ortaklık ve kazan-kazan anlayışı temelinde derinleştirmiş ve ilerletmiştir. Bu stratejik vizyonun gereği olarak ülkemiz, bir yandan Afrika'daki olumsuz ekonomik şartların iyileştirilmesine katkı sağlarken diğer yandan kıta ülkeleriyle siyasi, ekonomik, kültürel ve yatırım alanlarındaki iş birliğini büyük ölçüde geliştirmiştir" dedi.

'31 AFRİKA ÜLKESİNDE TİCARET MÜŞAVİRLİĞİMİZ GÖREV YAPMAKTADIR'

Bakan Bolat, 2003 yılında Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin 5,4 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, "Ticaret hacmimiz, 22 yıl sonra 2025 yılında yaklaşık 7,5 kat artarak 40 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde ihracatımız yıllık 2,1 milyar dolardan yaklaşık 12 kat artışla 24 milyar dolara, ithalatımız ise 3,3 milyar dolardan yaklaşık 5 kat artışla 16 milyar dolara yükselmiştir. Diplomatik temsil kabiliyetimiz de bu iş birliğini destekleyecek yüksek düzeylere ulaşmıştır. 2002 yılında yalnızca 12 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz ve 3 ülkede ticaret müşavirliğimiz bulunurken, bugün 44 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz ve 31 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliğimiz görev yapmaktadır. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu da tam 48 Afrika ülkesiyle karşılıklı iş konseyleri kurmuş bulunmaktadır. Sabır ve dostluk temeline dayanan Türkiye-Gana ilişkileri her alanda derinleşmekte, gelişmekte ve çok yönlü olarak ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MÜTEAHHİTLERİ GANA'DA 16 PROJE TAMAMLAMIŞTIR'

Karşılıklı yatırımları ve ticareti ilerletmeye kararlı olduklarına vurgu yapan Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 844 milyon dolara yükselmiştir. Bu, rekor bir rakamdır. Hedefimiz olan 1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmaya çok az kalmıştır. Yatırım ve inşaat sektöründe oldukça başarılı ve tecrübeli olan Türk müteahhitleri bugüne kadar Gana'da 16 proje kazanmış ve tamamlamıştır. Bu projelerin toplam değeri 817 milyon dolar mertebesindedir. Türk firmaları özellikle enerji ve altyapı sektörlerinde gerçekleştirdikleri yatırımlar ve projelerle Gana'nın altyapısına önemli katkılar sağlamışlardır. Ülkelerimiz arasında sağlık, eğitim ve tarım gibi yüksek potansiyel taşıyan alanlarda kapsamlı iş birliği projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Halihazırda yaklaşık 125 Gana vatandaşı öğrenci Türkiye Bursları programından faydalanarak ülkemizde yükseköğrenimine devam etmektedir. Bu öğrencilerin Türkiye ile Gana arasında kurdukları köprülerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz."