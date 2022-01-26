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Türkiye gaz kesintisi konusunda temkinli hareket ediyor - Son Dakika

Türkiye gaz kesintisi konusunda temkinli hareket ediyor

26.01.2022 15:42
Türkiye gaz kesintisi konusunda temkinli hareket ediyor

Türkiye'nin uluslararası doğalgaz ithalatında İran'dan tedarik ettiği günlük 28 milyon metreküp gazda basınç azlığı gerekçe gösterilerek 10 günlük kesintiye gidilmesi, ülkemizdeki doğalgaz depolama alanlarını yeniden gündeme getirdi.

Türkiye'nin uluslararası doğalgaz ithalatında İran'dan tedarik ettiği günlük 28 milyon metreküp gazda basınç azlığı gerekçe gösterilerek 10 günlük kesintiye gidilmesi, ülkemizdeki doğalgaz depolama alanlarını yeniden gündeme getirdi.

BOTAŞ'ın Türkiye'nin sıkıntısız bir kış geçirmesini sağlamak için yaptığı Konya Tuz Gölü altındaki depolama sahasına yapılan yatırımları yeniden gündeme geldi.

Televizyon programında konuşan BOTAŞ International eski Genel Müdürü İbrahim Palaz, İran'da yaşanan aksaklığa karşı Türkiye'nin konutlara arz güvenliğini sağlamak için çok temkinli hareket etmesinin doğru bir yaklaşım olduğuna işaret ederek, "İran'dan günlük 28 milyon metreküp gazın kesilmesi günlük ihtiyacımızın yüzde 10 gözüküyor. Ancak sanayide arz eksikliği yüzde 40 seviyelerinde tutularak, temkinli bir organizasyon gerçekleştirildi. Türkiye'de Silivri açıklarındaki eski doğalgaz sahası kullanılarak denizaltı depolaması yapılıyor. Burada yaklaşık 3 milyar metreküp stok gazımız vardı. Buradan BOTAŞ kriz ile birlikte günlük 15 milyon metreküp gaz almaya başladı. Doğalgazdan elektriğe çevrim santrallerinin bazıları durduruldu. Türkiye enerjide çeşitliliğe gitmesinin ne kadar doğru kararlar olduğu bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Şu anda BOTAŞ günlük 280-300 milyon metreküp olan ihtiyacın 28 milyon metreküpünü de Tuz Gölü altındaki doğal depodan çekiyor. Bu seviyede çekim devam ederse 10 gün sonra Tuz Gölü'nden de kesinti bekleyeceğiz. Burada 1 milyar metreküp gaz stoklanmıştı. Sanayide yapılan kesinti (gaz arzı azalması) yüzde 10 değil, yüzde 40-50 civarında tutuldu. (günlük 50-55 milyon metreküp kesinti) Bunun sebebi, İran'dan olan sıkıntının uzun olma ihtimalinin bulunmasıdır. Türkiye'de boru hatlarına kısa sürede müdahale, en büyük sıkıntı olan pompa istasyonunun tamiri bile 10 günde halledilebilir. Ancak İran, batıdan malzeme alamadığı sadece Çin'den tedarik yaptığı için sıkıntının giderilmesinin ne kadar süreceği öngörülememektedir. Bu sebeple Türkiye'nin kış ortasında konutlarda kesintiye gitmemek adına, sanayide fazla eksiltme yapması doğru bir karardır" dedi.

Konya'daki Tuz gölünün altında 10 milyar metreküplük depolama alanı planlandığını ancak bu sene 1 milyar metreküplük gaz basılabildiğini de ifade eden İbrahim Palaz, "Tuz gölünde doğal mağaralar var. Bunların düzenlenmesi gerekiyor. Ancak 9 milyar metreküplük bir alan daha bulunmasına rağmen, inşaat ve depolama konusunda 1 milyarda kalınması yeterli inşa ve depolamanın olmadığını akıllara getiriyor. Tuz gölü altındaki depolama tam olarak bitirilse 10 milyar metreküp gaz basılarak bir kaynaktaki kesinti hiç dert edilmeden atlatılabilir. Türkiye'nin hiç gaz gelmese ihtiyacını, Silivri ile birlikte kışın 1.5 ay karşılayabilecek bir seviyede depolama imkanına ulaşmamızı sağlar. Gönül bu depolama imkanlarının hızlıca tamamlanmasından yanadır. Türkiye'de gaz tedariğinin yüzde 90'lık kısmında bir sıkıntı bulunmuyor. Azerbaycan, Rus ve Mavi Akım kanallarından ihtiyacımızın yüzde 90'ı sağlıklı bir şekilde geliyor. İran'daki basınç azalması gerekçesinin de doğru olduğunu ümit ediyor, 10 gün olarak belirtilen sürede sıkıntının giderilmesini bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Tuz Gölü, Doğalgaz, Türkiye, İran, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye gaz kesintisi konusunda temkinli hareket ediyor - Son Dakika Ekonomi


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