Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olarak açıklandı - Son Dakika
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Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olarak açıklandı

20.03.2023 12:22

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin 10 TL'den satılacağını duyurdu.

Müslüman alemi perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayının heyecanını yaşarken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 60-62 FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ MEYDANA GELDİ"

Ramazan pidesi fiyatını duyuran Balcı, "Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor. Ordu ilinde 10 liradır, Rize'de 300 gr pide 10 lira, Tekirdağ 310 gr 10 lira, Bursa'da 10.50 lira, Kocaeli'de 310 gr pide 10 lira olduğunda kg 32.25'e geliyor. Her ildeki odaklarımız kendi maliyet hesabını yaparak tarifesini almış oluyor. Tarifenin dışında bir uygulama söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

EKMEK FİYATI DEĞİŞECEK Mİ?

Ekmeğe zam gelip gelmeyeceği hakkında da değerlendirmede bulunan Balcı, "Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde. Ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor." dedi.

YORUMLAR (2)
  • Fatih Şahin: Pide alacağına ekmek al yarısını öde onun hesabınımi yapıyor 600 lira diyosun bir çuval un al ekmek yap sana 2 ay gider nerdee Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
  • Ayhan Taş: Anne,baba 3 çocuk 5 kişilik aile günde 2 ekmek alırsa 1 ayda ödeyeceği para 600 TL.Sadece bir gıda kalemi maliyeti. Gelde geçin nasıl olacak bu iş. Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olarak açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olarak açıklandı - Son Dakika
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