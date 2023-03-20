Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olarak açıklandı

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor

Müslüman alemi perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayının heyecanını yaşarken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 60-62 FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ MEYDANA GELDİ"

Ramazan pidesi fiyatını duyuran Balcı, "Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor. Ordu ilinde 10 liradır, Rize'de 300 gr pide 10 lira, Tekirdağ 310 gr 10 lira, Bursa'da 10.50 lira, Kocaeli'de 310 gr pide 10 lira olduğunda kg 32.25'e geliyor. Her ildeki odaklarımız kendi maliyet hesabını yaparak tarifesini almış oluyor. Tarifenin dışında bir uygulama söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

EKMEK FİYATI DEĞİŞECEK Mİ?

Ekmeğe zam gelip gelmeyeceği hakkında da değerlendirmede bulunan Balcı, "Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde. Ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor." dedi.