Future Cup 2022'nin şampiyonu belli oldu - Son Dakika
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Future Cup 2022'nin şampiyonu belli oldu

05.10.2022 11:58
Future Cup 2022'nin şampiyonu belli oldu

Türkiye genelindeki 64 takımın başvurarak yoğun ilgi gösterdiği Future Cup 2022, final karşılaşmasıyla sona erdi.

Türkiye genelindeki 64 takımın başvurarak yoğun ilgi gösterdiği Future Cup 2022, final karşılaşmasıyla sona erdi.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, anlık olarak 80 binden fazla kişinin izlediği Future Cup 2022 finallerinde 4 takım karşılaştı.

Casper Excalibur, Intel, MediaMarkt ve Microsoft'un sponsorları arasında yer aldığı 155 bin TL ödül havuzuna sahip turnuvada oyunseverle,r bolca geri dönüşlere ve "inanılmaz" sayılara tanık olurken, turnuvanın şampiyonu ve 60 bin TL'lik büyük ödülün sahibi ise Eternal Firece AC oldu.

80 binden fazla kişi turnuva finalini takip etti

Oyunseverlerin heyecanla beklediği CS: GO müsabakalarının gerçekleştiği Future Cup 2022'de inanılmaz final maçlarına tanık olundu.

Twitch yayıncısı Mert "RRaenee" Yılmaz'ın kanalından yayınlanan ve 80 binden fazla kişinin canlı takip ettiği turnuvanın yarı finallerinde Turkishmafia ile Viary, Eternal Fire AC ile Advanced Five takımları karşılaştı.

Bo3 formatında oynanan maçlarda Turkishmafia ve Eternal Fire AC takımları 2-0'lık genel skorlarla adını finale yazdırdı. Şampiyonluk mücadelesinin 190 binden fazla görüntülenme elde ettiği Future Cup 2022'nin kazananı ise 2 maçtan da galip ayrılan Eternal Fire AC oldu.

Şampiyon Eternal Fire AC takımı 60 bin, ikinci Turkishmafia ise 40 bin TL'lik MediaMarkt hediye çeklerine sahip oldu. Üçüncülük mücadelesine çıkan Advanced Five ile Viary takımlarının mücadelesinde ise 20 bin TL'lik hediye çeki ödülünün sahibi Advanced Five takımı oldu. Ayrıca, turnuva dördüncüsüne ve çeyrek finallerde elenen beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci takımlara da 7'şer bin TL'lik hediye çekleri verildi.

Oyun dünyasına her alanda destek olmaya çalışan Casper'ın, Excalibur ile e-spor organizasyonlarındaki desteğine ve profesyonel arenada kendini fark ettirmek isteyen oyuncuların ilk uğrak yeri olmaya devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Casper, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Future Cup 2022'nin şampiyonu belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Future Cup 2022'nin şampiyonu belli oldu - Son Dakika
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