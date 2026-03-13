Türkiye Gübre İhtiyacında Stratejik Adım Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Gübre İhtiyacında Stratejik Adım Attı

13.03.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin gübre ham maddesi dış ticaretiyle önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Türkiye stratejik bir adım atarak gübre ham maddesi dış ticaretiyle ilgili aldığı kararlarla, sorunları engelleme yolunda önemli bir adım atmıştır. Şu anda dünya piyasalarında en uygun gübre ham maddesi alan ülkelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

İSTİB'in mart ayı meclis toplantısı düzenlendi.

Ali Kopuz toplantıdaki konuşmasında, küresel tedarik yollarında yaşanan aksaklıkların dünya ticareti üzerindeki etkilerine işaret ederek, "En çok tarımı etkileyecek bu gelişmeler sırasında Türkiye stratejik bir adım atarak gübre ham maddesi dış ticaretiyle ilgili aldığı kararlarla, sorunları engelleme yolunda önemli bir adım atmıştır. Şu anda dünya piyasalarında en uygun gübre ham maddesi alan ülkelerden biriyiz." yorumunu yaptı.

Enerji yolları ile stratejik geçiş noktalarının, küresel ticaretin hassas karnı olduğunu hatırlatan Kopuz, "Amerika ve İsrail'in, İran'a saldırısıyla özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmeler ve arz kesintileri, enerji ve navlun fiyatlarını yukarı doğru itiyor. Bu savaşın bir faturası da en önemli tarımsal girdilerden olan mazot ve gübreye dolayısıyla gıdaya çıkıyor. Türkiye bu gelişmeler karşısında paniğe kapılmadan riskleri doğru okuyup zamanında tedbir aldı." açıklamasında bulundu.

Kopuz, bu hafta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile konuya ilişkin görüşmeleri olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'nin gübre stoklarında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Dünya piyasalarına kıyasla en uygun ve rekabetçi fiyatlarla gübre ham maddesi temin edebilen ülkelerin başında geliyoruz. İlgili kurumlarımız gübre tedarikinde sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri süratle devreye aldı. İlk etapta üre cinsi üründe gümrük vergisini sıfırladı. Akabinde amonyum nitrat ve kalsiyum amonyum nitrat gübrelerinin ihracatı durduruldu. Son olarak amonyum nitrat gübresinin tarımda kullanımına izin verildi. Bu adımların tamamı, tarımsal üretimi gözeten, son derece önemli ve yerinde tedbirlerdir."

Dünya ticaretinde giderek artan risklere ve korumacılık eğilimlerine dikkati çeken Kopuz, ticaretin artık yalnızca fiyat ve rekabete değil, aynı zamanda jeopolitik gelişmeler ve stratejik tercihlerle şekillendiğini belirtti.

"Serbest ticaret anlaşmaları yeni rekabet alanları oluşturuyor"

Kopuz, uluslararası ticaret sisteminde son dönemde ortaya çıkan yeni engellerin iş dünyasını doğrudan etkilediğini kaydederek, "Bugün dünya ticaretinin önüne giderek daha fazla duvar örüldüğünü görüyoruz. Tarife duvarları yükseliyor. Serbest ticaret anlaşmaları (STA) yeni rekabet alanları oluşturuyor. Ticaret artık yalnızca fiyat ve kalite rekabetiyle değil, aynı zamanda jeopolitik ve stratejik tercihlerle de şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Hindistan ile imzaladığı STA'dan sonra yaşananlara değinen Kopuz, "Bu süreçte son derece önemli bir gelişme yaşandı. AB, 'Made in Europe' tanımına Türkiye'deki üretimi de dahil etmeyi öngören bir taslak düzenleme açıkladı. Bu, Türkiye'nin dış ticaretteki konumu açısından son derece önemli bir gelişme. Böylece Türkiye'nin, Avrupa üretim zincirinin doğal bir parçası olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Bu gelişme, Türk diplomasisinin somut bir kazanımıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye üretim ve girişimcilik kültürü güçlü bir ülke"

İSTİB Başkanı Kopuz, ticaretin önündeki görünmeyen engeller arasında vize uygulamalarının önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Schengen vizesi gibi uygulamaların ticaretin önünde görünmeyen ama son derece güçlü engeller oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye'nin üretim gücü ve girişimcilik kültürü sayesinde küresel dalgalanmalara karşı dayanıklı bir ekonomi olarak kalacağına inandığını bildiren Kopuz, "Türkiye üretim ve girişimcilik kültürü güçlü bir ülke. Özel sektörümüz kurumsallaşmış, kamu otoritemizin güçlü bir yapısı var. Bugüne kadar pek çok küresel krizi aşmayı başardık. İnanıyorum ki bu çalkantılı dönemi de yine birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Gübre İhtiyacında Stratejik Adım Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu
Nereden nereye Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
İran savaşta yalnız değilmiş Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım

14:05
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro
Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 14:14:12. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Gübre İhtiyacında Stratejik Adım Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.