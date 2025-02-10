Türkiye Hayat Emeklilik'e Yılın İtibarlısı Ödülü

Ekonomi

Türkiye Hayat Emeklilik, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde bireysel emeklilik ve hayat sigortaları kategorisinde "Yılın İtibarlısı" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hayat Emeklilik, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre Research & Strategic Planning işbirliğiyle bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen organizasyondan ödülle döndü.

Türkiye Hayat Emeklilik, organizasyonda bireysel emeklilik ve hayat sigortaları kategorisinde kazandığı ödülle, tüketici nezdinde itibarını en çok artıran marka oldu.

The ONE Awards'ta ödül süreci, 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasına dayanıyor. Genel başarı, marka bilinirliği, güven skoru ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin beğeni skoru gibi 9 ana ve 16 alt kriter doğrultusunda, yılın en başarılı markaları ve ajansları belirleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, bu ödülün, sigortalılar tarafından kendilerine duyulan güvenin ve markalarına oluşan bağlılığın güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Özverili ekip çalışmasının sonucuna ulaştıklarına değinen Özkoyuncu, "Markamızı bu ödülle taçlandırmaktan dolayı gururluyuz. Bu, bizi daha büyük hedefler için de motive ediyor. Şirket olarak, yenilikçi ve ulaşılabilir çözümlerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla sektörde öncü olmaya; tüketicilerimizin güvenini ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.