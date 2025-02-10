Türkiye Hayat Emeklilik'e Yılın İtibarlısı Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Hayat Emeklilik'e Yılın İtibarlısı Ödülü

Türkiye Hayat Emeklilik, The ONE Awards'ta bireysel emeklilik kategorisinde Yılın İtibarlısı oldu.

10.02.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hayat Emeklilik, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde bireysel emeklilik ve hayat sigortaları kategorisinde "Yılın İtibarlısı" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hayat Emeklilik, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre Research & Strategic Planning işbirliğiyle bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen organizasyondan ödülle döndü.

Türkiye Hayat Emeklilik, organizasyonda bireysel emeklilik ve hayat sigortaları kategorisinde kazandığı ödülle, tüketici nezdinde itibarını en çok artıran marka oldu.

The ONE Awards'ta ödül süreci, 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasına dayanıyor. Genel başarı, marka bilinirliği, güven skoru ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin beğeni skoru gibi 9 ana ve 16 alt kriter doğrultusunda, yılın en başarılı markaları ve ajansları belirleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, bu ödülün, sigortalılar tarafından kendilerine duyulan güvenin ve markalarına oluşan bağlılığın güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Özverili ekip çalışmasının sonucuna ulaştıklarına değinen Özkoyuncu, "Markamızı bu ödülle taçlandırmaktan dolayı gururluyuz. Bu, bizi daha büyük hedefler için de motive ediyor. Şirket olarak, yenilikçi ve ulaşılabilir çözümlerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla sektörde öncü olmaya; tüketicilerimizin güvenini ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Hayat Emeklilik'e Yılın İtibarlısı Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:59:03. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Hayat Emeklilik'e Yılın İtibarlısı Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.