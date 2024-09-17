Türkiye-Hindistan Ekonomi Paneli - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Hindistan Ekonomi Paneli

Türkiye-Hindistan Ekonomi Paneli

Asset GLI, Türkiye-Hindistan ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için panelde önemli katkılar sundu.

17.09.2024 18:25
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Asset GLI, Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 'Türkiye ve Hindistan Arasında İkili Ekonomik İlişkiler' panelinde yer aldı. Hindistan, lojistik sektöründe sunduğu güçlü iş birlikleri ve fırsatlarla stratejik hedef pazarlarında büyük önem taşıyor.

14 Eylül 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilen "Türkiye ve Hindistan Arasında İkili Ekonomik İlişkiler" panelinde, Asset GLI'nin Global İhale Direktörü Perihan Moorcroft, Ticaret Bakanlığı Asya Pasifik Ülkeleri Daire Başkanı Çağatay Özden ve Parikh Infracon Direktörü Monil Parikh ile birlikte Türkiye ve Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geçmişi, mevcut durumu ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Panelin moderatörlüğünü TÜGİAD Baş Ekonomisti Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz üstlendi.

Perihan Moorcroft panelde yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret ilişkileri, iki ülkenin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlıyor. Hindistan'ın lojistik sektörü, sunduğu fırsatlar ve iş birlikleri ile Türkiye için büyük bir potansiyel sunuyor. Bu panel, stratejik iş birliklerini güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak adına önemli bir adım. Asset GLI olarak, iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da kuvvetlendirmek ve yenilikçi çözümler geliştirmek için özellikle teknolojik yatırım, esneklik yapımızı güçlendirerek kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca, Asset GLI'nin katkılarından dolayı TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım tarafından Asset GLI'ye bir plaket takdim edildi. Plaket, Türkiye-Hindistan arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik sağlanan katkılardan dolayı verildi. Panelde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve sektörde yenilikçi çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Bu platformda yapılacak iş birlikleri ve stratejik görüşmelerin, Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin katkıda bulunması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

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