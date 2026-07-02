Türkiye-Hollanda İktisat İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye-Hollanda İktisat İşbirliği Güçleniyor

02.07.2026 15:36
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Bakan Bolat, JETCO toplantısında yeni protokollerle ticaret ilişkilerini güçlendirdiklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesinin (JETCO) 6. Dönem Toplantısı kapsamında mevkidaşı Sjoerd Sjoerdsma ve iş insanlarıyla Lahey'de bir araya geldi.

Bakan Bolat, imzalanan yeni JETCO Protokolü ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yatırım anlaşmasının yenilenmesine, vize kolaylıklarından yeşil ve dijital dönüşüme uzanan geniş işbirliği çerçevesinin devreye girdiğini, bunun ikili ekonomik ilişkilerde "yeni bir dönem" anlamına geldiğini vurguladı.

Bolat, JETCO 6. Dönem Toplantısı kapsamında Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerdsma ile ikili görüşmede, heyetler arası toplantıda, Türkiye-Hollanda İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda ve Türkiye-Hollanda İş Forumu'nda konuştu.

JETCO Protokolü'nün karşılıklı ticaret ve yatırımlardan Avrupa Birliği (AB) ile ilişkili konulara, enerji ve sanayi işbirliğinden tarım, finans ve müteahhitlik sektörüne kadar geniş bir alanı kapsadığını söyleyen Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te 13 milyar doları aştığını ve kısa vadede 15 milyar dolarlık hedefe ulaşılacağından kuşku duymadığını belirtti.

Gümrük Birliği'nde modernizasyon

Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun önceliklerinin başında geldiğini vurgulayan Bolat, mevcut çerçevenin neredeyse 30 yıldır yürürlükte olduğunu ancak hizmetler, e-ticaret ve kamu alımları gibi alanları hala kapsamadığını söyledi.

AB'nin "Made in Europe" ve sanayi hızlandırma politikalarında Türkiye'nin üçüncü bir ülke olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Bolat, tedarik zincirlerinin iç içe geçtiği otomotiv gibi stratejik sektörlerde bu bütünleşmenin göz önünde bulundurulması gerektiğini, Türkiye'nin Avrupa'nın imalat ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu, vize konusunda tır şoförleri ve ilk kez başvuranlar dahil tam serbestleşmenin önceliklerinden olmaya devam ettiğini belirtti.

Türk müteahhitlerin Hollanda'da 4,7 milyar dolar değerinde 69 proje üstlendiklerini, 1972'den bu yana dünya genelinde 562 milyar doları aşan değerde 12 bin 901 projeyi tamamladıklarını anlatan Bolat, Türk Eximbank'ın Hollandalı muadili Atradius ile üçüncü ülkelerdeki projelere yönelik reasürans anlaşması imzalamak istediğini ifade etti.

"Türkiye, bölgenin en hızlı büyüyen e-ticaret pazarlarından biri"

Bolat, yuvarlak masa toplantısında Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 büyüdüğünü, AB'ye yapılan ihracatın toplam ihracatın yüzde 43'ünü oluşturduğunu, Türkiye'nin 115 milyar doları aşan büyüklüğüyle bölgenin en hızlı büyüyen e-ticaret pazarlarından biri olduğunu söyledi.

İş forumunda da Hollanda'nın Avrupa'da en fazla Türk vatandaşı barındıran üçüncü ülke olduğunu, 450 binden fazla Türk vatandaşının bu ülkede yaşadığını belirten Bolat, Hollanda'daki Türk girişimcilerin sahip olduğu 25 bin şirketin 80 bin kişiye istihdam sağladığını, 6 milyar avroluk yatırım ve 8 milyar avroluk yıllık ciro ürettiğini anlattı.

Türkiye'nin 1,6 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olduğuna, gelecek hafta NATO Zirvesi'ne, kasım ayında da COP31 İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacağına işaret eden Bolat, Brüksel'e yönelik Türkiye-AB tedarik zincirlerini bozacak korumacı önlemlerin AB'nin kendi rekabet gücünü de zayıflatacağı mesajının birlikte verilmesi çağrısında bulundu.

Hollandalı bakanlardan destek mesajı

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerdsma da iki ülke arasındaki güven ve öngörülebilirlikten memnuniyet duyduğunu belirterek Türkiye ile ticaretin son 5 yılda iki katına çıktığını, kısa vadede 15 milyar, 2030'da ise 20 milyar dolarlık hedef üzerinde mutabık kaldıklarını ifade etti.

Sjoerdsma, Türkiye ile ilişkilerde güven ve öngörülebilirliğin belirleyici unsurlar olduğunu vurguladı.

Hollanda Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Michiel Sweers de Türkiye'nin, hem AB hem de NATO için kritik ortak olduğunu, Türkiye pazarında 3 bin Hollandalı firma, Hollanda'da ise yüzlerce Türk işletmesinin faaliyet gösterdiğini, JETCO'nun bu işbirliğinin sürdürülmesi için en uygun platform olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Hollanda, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Hollanda İktisat İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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