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Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor - Son Dakika

Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor

14.02.2022 10:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Abu Dabi'ye gerçekleştireceği resmi ziyarette iki ülke arasında yatırım, ticaret, savunma, ulaştırma, tarım, sağlık alanlarını da kapsayan 12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki liderin anlaşma ve mutabakat muhtıralarının imza törenine katılması, iki ülke ilişkilerindeki olumlu ivmeyi daha da artıracak 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor.

HANGİ ALANLARDA ANLAŞMALAR İMZALANACAK?

Bu kapsamdaki anlaşmalar arasında, Yatırım Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü, Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu, Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bildiri de bulunuyor.

Ayrıca iki ülke arasında, Tarımsal İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Sağlık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ve Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması da planlanıyor.

PRENS, KASIM 2021'DE TÜRKİYE'YE GELDİ

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, 24 Kasım 2021'de yıllar sonra Türkiye'ye geldi ve bir dizi anlaşmalar imzlandı. Ziyaret sonrası iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Türkiye yatırımlarına ilişkin konuşan Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

GEÇEN YIL TÜRKİYE'NİN BAE'YE İHRACATI 2'YE KATLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 9 azalarak 7,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde Türkiye'nin BAE'ye ihracatı yüzde 91 artışla yaklaşık 5,2 milyar dolara çıkarken bu ülkeden ithalatı yüzde 58 azalarak 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Son 10 yılda ikili ticaret hacminin en yüksek gerçekleştiği yıl 14,7 milyar dolarla 2017 oldu.

Geçen yıl hem ihracatta hem ithalatta öne çıkan fasıl "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" oldu. Söz konusu fasılda BAE'ye 3,1 milyar dolarlık ürün satılırken, 1,7 milyar dolarlık ürün alındı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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