Türkiye ile Yunanistan arasındaki İpsala-Kipi 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi tamamlanmak üzere - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki İpsala-Kipi 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi tamamlanmak üzere

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İpsala-Kipi 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi çalışmalarının sona yaklaşıldığını belirterek, bu köprünün iki ülke arasındaki ulaşımın kolaylaşmasına ve ticaretin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Projenin tamamlanmasının ardından yapım ihalesine başlanacak ve köprü, Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendirecek, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa güzergahındaki bağlantısını da güçlendirecektir.

22.07.2024 13:41
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak İpsala-Kipi 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, "Projelerin onaylanmasını takiben yapım ihale hazırlıklarına başlayacağız. Bu köprü, iki ülke arasındaki ulaşımın daha da kolaylaşmasına ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen projeye dair bilgi verdi.

İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde yeni bir kara yolu sınır geçiş köprüsünün ortak olarak inşa edilmesi amacıyla 22 Ocak 2004'te Atina'da mutabakat zaptı imzalandığına işaret eden Uraloğlu, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Uraloğlu, anılan mutabakat zaptı kapsamında 10 Haziran 2006'da köprü projesinin Yunanistan tarafından yapılacağı kararının alındığını anlatarak, yürütülen proje çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade etti.

Yunanistan tarafından yürütülen proje çalışmalarının bu yıl içerisinde bitirilmesinin beklendiğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"17 Nisan 2024'te Selanik'te gerçekleşen Ortak Planlama ve İzleme Projesi Komitesi 9. Toplantısı'nda da bu konu görüşüldü. Projelerin onaylanmasını takiben yapım ihale hazırlıklarına başlayacağız. Bu köprü, iki ülke arasındaki ulaşımın daha da kolaylaşmasına ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak."

841 metre uzunluğunda ve 4 şeritli olacak

Uraloğlu, projenin sadece Türkiye ve Yunanistan için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapım ihale hazırlıkları tamamlandığında, inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Proje, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda da Türkiye'nin Selanik-Sofya- Berlin güzergahındaki işlevsel bağlantısını güçlendirecek. Ayrıca, Türkiye'nin Egnatia Otoyolu üzerinden Pan-Avrupa Koridoru ve Balkan ülkeleri ile olan fonksiyonel bağlantısına da hizmet edecek."

Meriç Nehri üzerine inşa edilecek 841 metre uzunluğundaki köprünün "ekstra doz" olarak tasarlandığını vurgulayan Uraloğlu, 1958 yılında yapılan eski köprünün artan trafiği karşılayamaması nedeniyle bu köprünün çift gidiş geliş şeklinde ve 4 şerit olarak yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Yunanistan arasındaki İpsala-Kipi 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi tamamlanmak üzere - Son Dakika

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