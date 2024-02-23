Mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti

Mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.

23.02.2024 10:32
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Mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2024 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika

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