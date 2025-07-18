Türkiye-İngiltere Ticaret Anlaşması Müzakereleri Tamamlandı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında tam serbest ticaret anlaşması için ilk müzakere turu tamamlandı.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında stratejik düzeyde seyreden ekonomik iş birliği, yeni bir ivme kazanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mayıs ayında Londra'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Birleşik Krallık'taki mevkidaşı ile varılan mutabakat doğrultusunda başlatılan Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine ilişkin birinci tur müzakereler başarıyla tamamlandı. Her iki ülkenin ilgili kurumlarının üst düzey katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen ve verimli geçen müzakerelerde, STA'nın kapsamının derinleştirilmesi amacıyla birçok kritik başlık masaya yatırıldı.

Güncellenen STA ile tarım ürünlerinde karşılıklı yeni pazar açılımları sağlanacak, hizmet ticaretine ilişkin iki ülke arasında karşılıklı faydaya dayalı bir işbirliği ortamı sağlamak üzere kapsamlı hükümlere yer verilecek. Bu kapsamda mali hizmetler alanında İslami finans konusu da dahil olmak üzere olabilecek fırsatlar araştırılacak, sağlık hizmetleri ve görsel işitsel hizmetler gibi Türkiye'nin rekabetçi olduğu hizmet sektörleri gözetilecek, yatırımların kolaylaştırılması hususunda atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı tanınması sağlanacak. KOBİ'lere yönelik farkındalık artırıcı adımlar atılacak, inovasyon, tüketicinin korunması ve kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi başlıklarında iş birliği alanları somutlaştırılacak, çevre ve işgücü konularında ticaretin sürdürülebilir kalkınma boyutu yansıtılacak ve ticaretin kolaylaştırılması kapsamında geleneksel ve dijital kanallarda gümrük işlemleri sadeleştirilecek.

STA'nın her iki ülkenin refahına katkı sağlayacak şekilde en kısa sürede tamamlanması yönündeki karşılıklı güçlü irade, müzakereler sırasında bir kez daha teyit edildi. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki bir sonraki müzakere turunun ise 2025 yılının sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Birleşik Krallık, Türkiye'nin en büyük 7. ticaret ortağı

İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmi 2024 yılında 22 milyar dolara ulaşırken, Birleşik Krallık Türkiye'nin en büyük 7. ticaret ortağı haline geldi. Birleşik Krallık, 8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile Türkiye'nin en çok ticaret fazlası verdiği ikinci ticaret ortağı oldu. 69 milyonluk nüfusuyla Birleşik Krallık pazarı Türkiye ürünlerine güçlü bir talep sunarken, Türkiye'de istihdamı destekleyen stratejik bir ekonomik ortak olarak önemini koruyor. - ANKARA