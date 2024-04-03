Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış gösterdi.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun mart ayı sonuçları açıklandı.
İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisine yönelik sonuçların değerlendirildiği rapora göre, inşaat malzemesi sanayisinde ocakta üretim artışı yüzde 3,3 oldu.
İnşaat malzemesi sanayisinin 10 alt sektöründe artış yaşanırken, 12 alt sektörde üretim azaldı.
Geçen yıl inşaat malzemesi sanayi üretimi 2022'ye göre yüzde 5,7 artarken, bu yükselişte birçok gelişme etkili oldu. Bu unsurların başında inşaat sektörünün 5 yıl aradan sonra yüzde 7,8 büyümesi geldi.
Yerel seçimler öncesi tüm belediyelerde kentsel dönüşüm faaliyetleri, güçlendirme çalışmaları, deprem ve afetlere hazırlık vaatleri öne çıkarken, hızlanması beklenen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 2024'te inşaat sektörüne 1,5 puan büyüme katkısı sağlaması öngörülüyor.
Kamu inşaat faaliyetlerinin sektöre 1 puan katkı sağlaması bekleniyor
Deprem bölgesinde konut dışı binalar, kamu binaları ve sosyal donatı inşaatları sürerken, mart sonuna kadar bölgede 78 bin konutun inşaatı tamamlandı. Yıl sonuna kadar 122 bin konutun daha inşaatının tamamlanması hedefleniyor.
Bu yıl kamu yatırımlarında büyüme sınırlı olsa da devam eden ve yeni başlayacak öncelikli projelerle kamu inşaat faaliyetlerinin inşaat sektörünün büyümesine 1 puan katkı vermesi bekleniyor. 2024'te özel sektörün konut ve konut dışı inşaat faaliyetlerinde sıkılaşma politikaları ve yüksek faizler ve maliyetler nedeniyle sınırlı bir büyüme göstermesi öngörülüyor.
Rapora göre, inşaat sektöründe istihdam seviyesi de artıyor. 2023 yılının ikinci yarısında 1,78 milyon kişiye kadar yükselen ve son çeyrekte yüksek seviyesini koruyan istihdam, mevsimsellik sebebiyle Ocak 2024'te düştü. Ancak buna rağmen istihdam seviyesi 2023 ve 2022'nin ocak aylarının üzerinde seyretti.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi Ocakta Arttı - Son Dakika
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçimlerin sona erdiğini ve artık geçim zamanı olduğunu belirtti.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetimi ve meclis üyeleri, kuruluşunun 142. yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. ATSO Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada, ATSO'nun köklü tarihine ve kurucularına şükranlarını sunduğunu belirterek, geleceğe dair hedeflerini belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 31 Mart seçimleri sonrası piyasanın sakin seyrettiğini ve döviz kurunda beklenen sıçramanın olmadığını söyledi. Kozanoğlu, bunun sebebinin Cumhurbaşkanı'nın Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'na referansla kemer sıkma politikalarının devam edeceğini ima etmesi olduğunu belirtti. Ayrıca, küçük yatırımcıların beklenen sıçrama gerçekleşmeyince satışa geçebileceğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreğinde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yıla göre arttığını açıkladı. Elleçlenen konteyner miktarı ise rekor oranda artarak 3 milyon 350 bin 817 TEU'ya ulaştı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretindeki payını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'da çarşı pazarlarında bayram hareketliliği başladı. Çarşı esnafı, vatandaşların yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladığını ve işlerinde canlılık olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise alışverişlerin zorluğuna rağmen bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak zorunda olduklarını dile getirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 azalışla 8.973,48 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,39 puan azaldı. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,67, sanayi endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 272 dolar olarak belirlendi.
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısına yönelik il genelinde ciddi bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Yapılan 600'den fazla eğitim ve 40 bin noktada ilaçlama çalışmasıyla mücadelede önemli adımlar atıldığını ifade eden Yılmaz, kış mevsimiyle birlikte yeniden mücadeleye başlanması gerektiğini vurguladı. Kahverengi kokarcanın tarım ürünlerine ciddi zarar verdiğini ve kış mevsiminde korunaklı alanlara çekildiğini belirten Yılmaz, kışlaklardaki mücadele çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, ruhsatlı ilaçların kullanımının avantaj sağlayacağını ve samuray arılarının üretiminin artırılacağını da belirtti.
Tunceli'de 4 kurum ortaklığında kaçak ürün, hijyen ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki kasap, manav, market ve şarküterilere yönelik denetimlerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?