Türkiye-İran Doğal Gaz Anlaşması Sona Ermek Üzere - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-İran Doğal Gaz Anlaşması Sona Ermek Üzere

Türkiye-İran Doğal Gaz Anlaşması Sona Ermek Üzere
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin İran ile 25 yıllık doğal gaz anlaşması yarın sona eriyor. Anlaşma uzatılacak mı?

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye ile İran arasında doğal gaz alım satımını öngören 25 yıllık anlaşmanın süresi yarın sona erecek. Türkiye, 2001'de uygulamaya giren anlaşma kapsamında İran'dan boru hattı üzerinden yılda yaklaşık 9-10 milyar metreküp doğal ithal ediyor. Söz konusu anlaşmanın yapıldığı dönemde BOTAŞ'ta üst düzeyde görev yapan kaynaklar, "30 Temmuz'da sabah saat 08.30'da gaz akışına bakacağız. Gaz akışı durmuşsa sözleşme sona ermiştir. Akış devam ediyorsa anlaşmanın süresi uzatılmıştır" dedi.

Türkiye, gerek sanayide gerekse de şehirlerin ısınmasında yoğun biçimde doğal gaz tüketiyor. Ülkenin, yıllık tüketimi de 55-60 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor.

Türkiye, doğal gaz gereksiniminin önemli bir bölümünü ithalat yoluyla (boru hatları üzerinden ya da sıvılaştırılmış doğal gaz LNG) olarak karşılıyor.

Net ithalatçı olan Türkiye, boru hatları üzerinden Rusya ve İran'dan doğal gaz ithal ediyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), 2025 yılı doğal gaz piyasası raporuna göre, geçen yıl Türkiye 58,4 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. Doğal gaz ithalatı 2024 yılına kıyasla yüzde 11,73 oranında artış kaydetti. Geçen yıl ithalat yüzde 36,27'lik payla en fazla Rusya'dan yapıldı. İran, 7,7 milyar metreküp ithalat ve yüzde 13,2 payla dördüncü sırada yer aldı. Geçen yıl ithalatta Azerbaycan ikinci, ABD'de de üçüncü oldu.

Geçen yıl 17 milyar metreküp de LNG (uzun dönemli ve spot) ithalatı gerçekleştirildi. Söz konusu miktar toplam ithalatın yüzde 29,30'una denk geliyor.

GÖZLER İRAN ANLAŞMASINA ÇEVRİLDİ

Türkiye'nin, en önemli tedarikçileri arasında yer alan İran'la 25 yıllık doğal gaz anlaşmasının süresi yarın doluyor.

Türkiye, 2001'de uygulamaya giren anlaşma kapsamında İran'dan boru hattı üzerinden yılda yaklaşık 10 milyar metreküp doğal ithal ediyor.

Anlaşmanın yapıldığı dönemde BOTAŞ'ta üst düzey görevde bulunan kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, doğal gaz alım satım anlaşmasında bazı kritik maddeler bulunduğunu belirterek, "Türkiye ve İran, anlaşmanın sona ermesinden belli bir süre önce 'Bu anlaşmayı uzatmıyoruz' demezlerse, anlaşma otomatik olarak 5 yıl daha uzar. Tarafların, 2020 yılında bu anlamda bir süreci işletip işletmediğini bilemiyoruz" dedi.

Kaynaklar, Türkiye ve İran'ın bu yönde bir adım atmaması durumunda anlaşmanın süresinin dolacağını belirterek, "30 Temmuz'da sabah saat 08.30'da gaz akışına bakacağız. Gaz akışı durmuşsa sözleşme sona ermiştir. Akış devam ediyorsa anlaşmanın süresi uzatılmıştır" dedi.

Kaynaklar, İran'ın zaman zaman kış mevsimlerinde gaz akışını kısa süreli kesmesine karşın Türkiye açısından önemli bir tedarikçi olduğunu, boru hatları üzerinden doğal gaz ithalatının arz güvenliği yönünden üstünlükleri bulunduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-İran Doğal Gaz Anlaşması Sona Ermek Üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste
Baraja uçan otomobilden son anda atladı Baraja uçan otomobilden son anda atladı
Cem Küçük’ten sürpriz karar 10 yıl sonra yollar ayrıldı Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız

13:04
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
12:07
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almayacak
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 13:19:49. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-İran Doğal Gaz Anlaşması Sona Ermek Üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.