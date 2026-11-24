HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye ile İran, temmuz ayında dolan doğal gaz anlaşmasının süresini, 5 yıl daha uzatmak üzere anlaştı. Sektör kaynakları, BOTAŞ'ın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) başvurduğunu belirterek, "BOTAŞ, İran'dan gaz ithalatına ilişkin lisansını 18 Nisan 2032'ye dek uzattı" dedi. Bu anlaşma kapsamında Türkiye İran'dan yılda 10 milyar metreküp gaz ithal etmeye devam edecek.

Türkiye, doğal gaz gereksiniminin önemli bir bölümünü ithalat yoluyla, boru hatları üzerinden ya da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak karşılıyor.

Türkiye, boru hatları üzerinden Rusya, İran ve Azerbaycan'dan doğal gaz ithal ediyor. ABD, LNG ithalatında ilk sırada yer alıyor.

İRAN ANLAŞMASI TEMMUZ AYINDA DOLDU

Türkiye'nin, boru hatları üzerinden en önemli tedarikçileri arasında yer alan İran'la 25 yıllık doğal gaz anlaşmasının süresi temmuz ayında doldu. Türkiye, 2001'de uygulamaya giren bu anlaşma kapsamında, İran'dan boru hattı üzerinden yılda 10 milyar metreküp doğal gaz ithal ediyordu.

YENİ ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile İran, temmuz ayında dolan doğal gaz anlaşmasının süresini, 5 yıl daha uzatmak üzere anlaştı. Sektör kaynakları, BOTAŞ ile İran Ulusal Gaz Şirketi'nin anlaşmaya vardığını belirterek, "BOTAŞ, bu anlaşma kapsamında EPDK'ya başvurdu ve İran'dan gaz ithalatına ilişkin lisansını 18 Nisan 2032'ye dek uzattı" dedi.

Kaynaklar, Türkiye'nin, İran'dan yılda 10 milyar metreküp gaz ithal etmeye devam edeceğini kaydederek, "Anlaşmada, fiyat formülü ve miktar yönünden bir değişiklik olmadı" diye konuştu.

İRAN İTHALATTA DÖRDÜNCÜ SIRADA

EPDK'nın, 2025 yılı doğal gaz piyasası raporuna göre, geçen yıl Türkiye 58,4 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. Doğal gaz ithalatı 2024 yılına kıyasla, yüzde 11,73 oranında artış kaydetti.

Türkiye, geçen yıl, yüzde 36,27'lik payla en fazla ithalatı, Rusya'dan yaptı. İthalatta, geçen yıl Azerbaycan ikinci, ABD ise üçüncü oldu. İran, 7,7 milyar metreküp ithalat ve yüzde 13,2 payla dördüncü sırada yer aldı.