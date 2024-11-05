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Ekonomi

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi İstanbul'da

9. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, 9 Kasım'da 'Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı' temasıyla düzenlenecek.

05.11.2024 10:16
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Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 9'uncusu, "Yeni Nesil Girişimcilikte İş Ahlakı" temasıyla 9 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından ilki 2016'da düzenlenen zirve, Türkiye'de iş ahlakını kamuoyunun, kurum ve kuruluşların, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının gündemine taşımayı, bu konuda duyarlılık artışı sağlamayı, iş ahlakının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı ve kamuoyunun gündemine taşımayı amaçlıyor.

Türkiye'nin önde gelen kamu, özel sektör yöneticileri ile akademisyenlere ev sahipliği yapacak zirveye, T3 Al Program Yöneticisi Refik Söylemez, Goldframer Üst Yöneticisi (CEO) Melih Turan, EasyApp Co-founder CEO'su Enes Zahid Urhan, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve Kuveyt Türk Katılım Bankası Dijital Bankacılık Direktörü Okan Acar konuşmacı olarak katılacak.

Zirvede oturumların moderatörlüğünü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara ve Fonangels Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş yapacak.

Kaynak: AA

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