Türkiye İş Bankası, 2024'te 360 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İş Bankası, 2024'te 360 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı

Türkiye İş Bankası, 2024\'te 360 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı

Türkiye İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 2024'te yaklaşık 360 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı. Banka, Fitch Ratings tarafından 'BB+' notu aldı. İşlemlerde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Alman Yatırım ve Kalkınma Bankası da yatırımcı olarak yer aldı. Sağlanan kaynaklar enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve dijital dönüşüm alanlarında kullanılacak.

03.06.2024 12:29
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Türkiye İş Bankası, 2024'te yaklaşık 360 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 2024'te yaklaşık 360 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağlarken, şubat ve mayıs aylarında tamamlanan ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından "BB+" notu aldı.

Nihai vadesi 5 ve 6 yıl olan, 5 dilimden oluşan işlemlerde, ticari bankaların yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Alman Yatırım ve Kalkınma Bankası da (DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft) yatırımcı olarak yer aldı.

EBRD tarafından sağlanan yaklaşık 107 milyon dolar tutarındaki kaynağın 80 milyon dolar tutarındaki kısmı Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF II) kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında firmaların ya da enerji verimliliği kriterlerine uygun konut kredilerinin finansmanında, 27 milyon dolar tutarındaki kısmı ise KOBİ'lerin dijital dönüşümünün finansmanında (DTFF) kullandırılabilecek.

İşlemler kapsamında DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft, uzun bir aradan sonra ilk kez Türkiye'de bir finansal kuruluşla işlem gerçekleştirerek toplamda 80 milyon dolar tutarında, 6 yıl nihai vadeli kaynak sağlamış oldu. İlgili kaynak, KOBİ'lerin, yeşil projelerin ve kadın girişimcilerin finansmanında kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, yurt dışından gelen havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemlerinin Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Özşuca, "2000'den bu yana havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemleriyle uzun vadeli kaynak sağlıyoruz. Başarıyla sürdürdüğümüz seküritizasyon işlemleriyle Türkiye ekonomisine kaynak sağlamaya, sürdürülebilirlik alanında KOBİ'leri ve KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini, ekonomide yeşil dönüşümü ve kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye İş Bankası, 2024'te 360 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı - Son Dakika

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