Türkiye İş Bankası, 500 milyon TL tutarında yeşil tahvil ihraç etti

İş Bankası 500 milyon TL tutarında, iki yıl vadeli yeşil tahvil ihraç etti. İşlemin, bankacılık sektörü tarafından yurt içinde TL cinsinden gerçekleştirilen ilk yeşil borçlanma aracı ihracı olduğu belirtildi. İhraçtan sağlanan kaynak yeşil projelere verilen kredilerin finansmanı için kullanılacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarının gelişimi, sürdürülebilir bir geleceğin finansmanında önemli rol oynuyor. Bu yaklaşımla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan 'Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi'nde belirtilen esaslara uygun olarak yurt içinde TL cinsinden yeşil borçlanma aracı ihraç eden ilk banka Türkiye İş Bankası oldu. Yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile gerçekleştirilen ihracın büyüklüğü hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisi sonucunda 500 milyon TL olarak gerçekleşti. İhraçtan sağlanan kaynak yeşil projelere verilen kredilerin finansmanı için kullanılacak.

"Yeşil dönüşümde yol gösterici bir iş ortağı"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sürdürülebilirlik temalı orta ve uzun vadeli kaynak teminini stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gördüklerini belirterek, iklim değişikliği ile mücadelede kaynak temininden sürdürülebilir ürün ve hizmetler yoluyla bu kaynakların müşterilere sunulmasına uzanan uçtan uca bir iş modeli benimsediklerini aktardı. Aran, "Sektörde ilk olma özelliği taşıyan yurt içi yeşil tahvil ihracımızla temin ettiğimiz kaynakları da müşterilerimizin yeşil dönüşümünde yol gösterici bir iş ortağı olma amacımız doğrultusunda yönlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

İş Bankası sağladığı sürdürülebilir kaynaklarda işlem çeşitliliğini artırıyor

Banka ikili anlaşmalar yoluyla sağlanan krediler, sendikasyon, seküritizasyon, eurotahvil ihracı ve hazine işlemlerine bir yenisini ekleyerek ihraç ettiği TL cinsi yeşil tahvil ihracı ile işlem çeşitliliğini artırmaya devam edecek. - İSTANBUL