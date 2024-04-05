Türkiye İş Bankası, iştiraklerin yönetimini yeni şirket üzerinden gerçekleştirecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İş Bankası, iştiraklerin yönetimini yeni şirket üzerinden gerçekleştirecek

Türkiye İş Bankası, iştiraklerin yönetimini yeni kuracağı anonim şirket üzerinden gerçekleştireceği kısmi bölünmeye dair detayları netleştirdi. Banka, 2023'te iştirak portföyünün güçlendirilmesi ve optimizasyonuna yönelik kapsamlı bir yapılanma süreci başlatacak. Kısmi bölünme ile ilgili usul ve esasların belirlendiği açıklamada, devre konu iştirak paylarının yeni şirkete intikal edeceği belirtildi.

05.04.2024 09:59
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Türkiye İş Bankası, bünyesinde faaliyet gösteren iştiraklerin yönetimini, yeni kuracağı anonim şirket üzerinden gerçekleştireceği kısmi bölünmeye dair detayları netleştirdi.

Türkiye İş Bankasından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın, dünyada yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği şekilde, daha stratejik ve odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmek amacıyla çalışanları, müşterileri, hissedarları ve diğer paydaşlarıyla geldiği noktayı daha da ileriye götürmek adına 2023'te iştirak portföyünün güçlendirilmesi ve optimizasyonuna yönelik, bununla beraber sermaye etkinliğini ve yönetişim kalitesini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yapılanma sürecini başlatıp gerekli tüm hazırlık çalışmalarının aksamadan devam ettiği belirtildi.

Kısmi bölünme ile ilgili usul ve esasların belirlendiği açıklamada, devre konu iştirak payları yüzde 100 bağlı ortaklıkla TİBAŞ Holding Anonim Şirketi unvanıyla kurulacak şirkete intikal edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ sermayesinin yüzde 51,6'sının, Trakya Yatırım Holding AŞ sermayesinin tamamının, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ sermayesinin yüzde 65,74'ünün, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ sermayesinin yüzde 52,06'sının, Milli Reasürans TAŞ sermayesinin yüzde 87,60'ının, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ sermayesinin yüzde 63,89'unun, İş Finansal Kiralama AŞ sermayesinin yüzde 30,43'ünün ve İşletim AŞ sermayesindeki yüzde 86,33'ü ile İşbank AG, JSC İşbank, JSC Isbank Georgia, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ, İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri AŞ, İş Merkezleri Yönetim ve Kültür Yayınları İş Türk AŞ sermayesindeki payların tamamının TİBAŞ Holdinge devredileceği bildirildi.

Ayrıca, Arap Türk Bankası AŞ sermayesindeki yüzde 20,58'lik pay ile Genel Energy Plc. sermayesindeki yüzde 19,06'lık payların devri için de ilgili kanun çerçevesinde yasal çalışmaların yürütüleceği aktarılan açıklamada, "Şirket sermayesinin, devredilecek paylardan doğan 139 milyar 334 milyon 16 bin 889,85 lira ve nakdi sermaye tutarı 665 milyon 983 bin 110,15 lira olmak üzere toplam 140 milyar lira olarak teşkili, nakdi sermaye tutarı olan 665 milyon 983 bin 110,15 liranın şirketin kuruluş ve tescil işlemleri ile koordineli olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kısmi bölünme işlemleri ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başta olmak üzere gerekli resmi kurumlardan süreçle ilgili resmi işlemlerin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işleminin Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olmadığı ve ayrılma hakkı doğmadığı hususundaki beyanın imzalanması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, kısmi bölünme sürecinde, yeni kurulacak anonim şirket nedeniyle bankanın sermayesinde ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağı da hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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