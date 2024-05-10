Türkiye İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 2,6 trilyon liraya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 2,6 trilyon liraya ulaştı

Türkiye İş Bankası\'nın aktif büyüklüğü 2,6 trilyon liraya ulaştı

Türkiye İş Bankası, aktif büyüklüğünü mart itibarıyla yüzde 8,5 artırarak 2,6 trilyon lira seviyesine yükselterek Türkiye'nin en büyük özel bankası olmaya devam etti. Banka, ekonomiye 1,7 trilyon lira kaynak sağladı ve sürdürülebilirlik alanında da ödüller aldı. Ayrıca, yeşil dönüşüm ve çevresel sorumluluk için halka arz edilen ilk yeşil finansman bonosunu ihraç etti.

10.05.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 2,6 trilyon liraya ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, aktif büyüklüğünü mart itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 8,5 artırarak 2,6 trilyon lira seviyesine yükseltti ve 100. yılında "Türkiye'nin en büyük özel bankası" olmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, "2024'te 100. kuruluş yıl dönümümüzü kutlarken, yetkin insan kaynağımız, dinamik iş modelimiz, modern ve sağlam teknoloji altyapımız ile ikinci yüzyılımızda da ekonomiye kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz."

Aran, sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyerek eğitimden spora, bilimden çevre ve kültür-sanata katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ekonomiye 1,7 trilyon lira kaynak

Bankanın, mart sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,3 trilyon lira, gayri nakdi kredi hacmi ise 467,5 milyar liraya ulaşarak ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,7 trilyon lira oldu.

Tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası'nın TP mevduat hacmi Mart 2024 döneminde 837,2 milyar liraya ulaşırken, toplam mevduat hacmi de 1,7 trilyon liraya yükseldi.

Öncü ve güçlü konumunu her alanda muhafaza eden Türkiye İş Bankası, dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance tarafından açıklanan, bankacılık sektöründe en değerli markaların sıralandığı 2024 yılı "Banking 500" raporunda Türkiye'deki bankalar arasında ilk sırayı aldı.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını da hız kesmeden devam ettiren banka, finans dünyasının saygın yayın kuruluşlarından olan Global Finance'in "Sürdürülebilir Finans Ödülleri" değerlendirmesinde 2024 yılında Orta ve Doğu Avrupa'da "Toplumsal Kalkınmaya Destekte En İyi Banka" ödülüne layık görüldü.

İş Bankası, yeşil dönüşüm ve çevresel sorumluluk alanında önemli bir adım daha atarak, halka arz yöntemiyle ihraç edilen ilk yeşil finansman bonosu olan "100. Yıl Bonosu"nu halka arz etti.

Bankanın 100. kuruluş yıl dönümü olan 26 Ağustos 2024 vadeli bu ihraçtan sağlanacak kaynak, yeşil projelerin finansmanı için kullanılırken, ihraca katılan her bir yatırımcı adına da TEMA'ya bir fidan bağışı gerçekleştirilecek.

Banka ayrıca, ülkemizdeki ormanlık alanları çoğaltmak ve toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla 2008-2017 yıllarında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "81 İlde 81 Orman" projesini yeniden başlattı. Projenin ikinci aşamasında 5 yıl içerisinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi planlanıyor.

Yılın ilk 3 ayında 14 milyar lira düzeyinde kar eden bankanın öz kaynak büyüklüğü 275 milyar liraya ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 18,5 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

İş Bankası, Halka Arz, Türkiye, Çevre, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 2,6 trilyon liraya ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 20:42:31. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 2,6 trilyon liraya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement